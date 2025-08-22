В Дагестане снова вспыхнул скандал из-за поведения туристов, которые игнорируют местные традиции. На этот раз причиной стал снимок обнажённой девушки на фоне Хучинского водопада. Как пишет «ТурДом», для своей фотосессии она выбрала крышу отеля, а в роли фотографа, по словам очевидцев, выступил местный гид.

Это вызвало гнев у многих дагестанцев. В соцсетях они призывают к самому строгому наказанию — вплоть до уголовной ответственности по статье 148 УК РФ, которая предусматривает наказание за оскорбление религиозных чувств верующих. За такое деяние можно получить штраф до 300 тысяч рублей или до одного года лишения свободы.

Что думают туристы?

Мнения подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» разделились. Лишь четверть считает, что модель следует оштрафовать за мелкое хулиганство (это от 500 до 1000 рублей). Ещё 7% выступают за более жёсткие меры: немедленное выселение из отеля или внесение в «чёрный список» туристов, которым будет запрещено посещать республику.

При этом каждый четвёртый готов игнорировать подобные выходки, а 19% и вовсе предложили начать с беседы с местным гидом, который согласился помочь в такой съёмке.

Правила есть, но не для всех

По словам президента Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадулы Омарова, туроператоры и турагенты всегда проводят разъяснительные беседы с клиентами и раздают специальные памятки. Эксперт отмечает, что 99% туристов соблюдают правила, но всегда найдутся те, кто готов «пошалить», и чаще всего это женщины.

Для таких случаев гиды даже держат про запас «дежурные» длинные юбки. А если «шалости» слишком серьёзные, договор с туристом могут разорвать прямо на маршруте. Но, как говорит Омаров, такое происходит крайне редко — всего три раза за последние 6-7 лет.

Сложнее с теми, кто путешествует самостоятельно. Однако и они, как правило, в итоге покупают экскурсии и встречаются с местными гидами, а также видят рекомендации министерства туризма на маршрутах и достопримечательностях.