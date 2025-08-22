Пятница, 22 августа, 2025
Оголившаяся на балконе туристка разозлила дагестанцев своим поступком

Алексей Самохин
Изображение от alexeyzhilkin на Freepik

В Дагестане снова вспыхнул скандал из-за поведения туристов, которые игнорируют местные традиции. На этот раз причиной стал снимок обнажённой девушки на фоне Хучинского водопада. Как пишет «ТурДом», для своей фотосессии она выбрала крышу отеля, а в роли фотографа, по словам очевидцев, выступил местный гид.

Это вызвало гнев у многих дагестанцев. В соцсетях они призывают к самому строгому наказанию — вплоть до уголовной ответственности по статье 148 УК РФ, которая предусматривает наказание за оскорбление религиозных чувств верующих. За такое деяние можно получить штраф до 300 тысяч рублей или до одного года лишения свободы.

Что думают туристы?

Мнения подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» разделились. Лишь четверть считает, что модель следует оштрафовать за мелкое хулиганство (это от 500 до 1000 рублей). Ещё 7% выступают за более жёсткие меры: немедленное выселение из отеля или внесение в «чёрный список» туристов, которым будет запрещено посещать республику.

При этом каждый четвёртый готов игнорировать подобные выходки, а 19% и вовсе предложили начать с беседы с местным гидом, который согласился помочь в такой съёмке.

Правила есть, но не для всех

По словам президента Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадулы Омарова, туроператоры и турагенты всегда проводят разъяснительные беседы с клиентами и раздают специальные памятки. Эксперт отмечает, что 99% туристов соблюдают правила, но всегда найдутся те, кто готов «пошалить», и чаще всего это женщины.

Для таких случаев гиды даже держат про запас «дежурные» длинные юбки. А если «шалости» слишком серьёзные, договор с туристом могут разорвать прямо на маршруте. Но, как говорит Омаров, такое происходит крайне редко — всего три раза за последние 6-7 лет.

Сложнее с теми, кто путешествует самостоятельно. Однако и они, как правило, в итоге покупают экскурсии и встречаются с местными гидами, а также видят рекомендации министерства туризма на маршрутах и достопримечательностях.

Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Погода

Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.

Общество

В Рязани развернули 25-метровый триколор в честь Дня государственного флага

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в рязанском Лесопарке состоялись масштабные праздничные мероприятия.
Происшествия

ДТП на Московском шоссе в Рязани стало причиной огромной пробки 

Видео последствий аварии с участием двух легковушек РИА 7info прислал очевидец. 
Происшествия

Крупный пожар в Рязани произошёл из-за неосторожного курения 

Ещё одно возгорание, по той же самой причине, произошло в Шилове. 
Погода

Рязанцев ждут дождливые и прохладные выходные

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье погода будет переменчивой, с осадками и умеренным ветром.
Происшествия

17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Дашково-Песочне

Примерно в 07:20 напротив дома №14А по улице Зубковой столкнулись автомобиль «Шевроле Лачетти» и мотоцикл.
Происшествия

Третий за сутки беспилотник уничтожили над Рязанской областью

По словам губернатора Павла Малкова, и в первом и во втором случаях обошлось без жертв и разрушений. 
Новости России

Умер певец Ярослав Евдокимов

Сообщается, что артист скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни.
Общество

Павел Малков: сегодня передали ключи от 42 новых автобусов для школы региона

42 новых школьных автобуса передали образовательным учреждениям Рязанской области.