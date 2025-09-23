Вторник, 23 сентября, 2025
Рязань
Новости России

«Огненный шторм» Путина выкашивает иностранных наёмников ВСУ, морги забиты 

Алексей Самохин
Потери среди иностранного контингента, который участвует в боевых действиях на Украине, зашкаливают. Об этом пишет «Царьград»

Причина серьёзных потерь наёмников ВСУ  — усиление ударов со стороны российских войск, которые СМИ назвали «огненным штормом» Путина.

По информации аналитиков телеграм-канала «Военная Хроника», данные о ликвидированных иностранцах из стран НАТО и Латинской Америки показывают, что ВСУ стали намного чаще терять «туристов» как на линии соприкосновения, так и в тылу.

В статье выделяют несколько волн массового уничтожения иностранных наемников:

Первая волна — вторая половина 2022 года — начало 2023 года.

Вторая волна — вторая половина 2023 года, когда «натовские эталонные бригады» были «перемолоты» во время украинского контрнаступления.

Третья волна — лето 2024 года, когда иностранцы гибли преимущественно в тылу от российской авиации и артиллерии.

Сейчас, по данным источника, наемников перебрасывают не только на Сумско-Харьковское направление, но и под Покровск. Там даже самые боеспособные украинские подразделения долго не живут.

«Царьград» сообщает, что в последнее время чаще всего наемников, в том числе высокопоставленных офицеров, уничтожают в местах их проживания — гостиницах и курортах, а также на совещаниях в бункерах, штабах и кафе.

«Огненный шторм» и «груз 200»

Ночью 23 сентября российские беспилотники, по предварительным данным, летели на Татарбунары в Одесской области, где в одной из гостиниц дислоцировались иностранные специалисты. Также сообщается о мощной серии ударов по тылам украинских войск на северном фронте. Многие уже окрестили это «огненным штормом» Путина после видео пожаров на нефтебазе в Черниговской области и на объектах украинского ВПК в Харьковской.

Морги в крупных городах Украины переполнены, а за выжившими и телами погибших (так называемый «груз 200») нередко прилетают спецборты из стран ЕС. Например, «летающая скорая помощь» из Франции забирала выживших после удара баллистикой по полигону в Шостке. Перелёт смогли отследить от польского Жешува, до Франции, Аргентины и Британии.

