Офтальмолог рассказала, как зимой уберечь ребёнка от травм глаза

Врач Наталья Васильевна Исаева, работающая в кабинете неотложной офтальмологической помощи Рязанской ОКБ им. Н. А. Семашко, рассказала, как зимой уберечь ребёнка от травм глаза. Советы опубликовала группа клиники ВКонтакте.

За период с декабря 2020 года по февраль 2021 года в кабинете оказали помощь 87 детям в возрасте от 1-16 лет. Больше всего случаев — с контузиями (23) и травматическими эрозиями роговицы (20), поменьше — с ссадинами слизистой и ранениями век (11), попаданием инородных тел (15), с ожогами (18). Четверых детей пришлось госпитализировать!

К сожалению, причинами многих глазных детских травм становятся санки, лыжи, коньки и тюбинг. Именно взрослые должны рассказать детям о технике безопасности во время зимних развлечений:

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— нужно убедиться, что санки не повреждены, крепление на лыжах надежно и правильно зафиксировано, коньки нужного размера, тюбинг, подходящий по размеру и весу;

— для катания на тюбингах («санках-ватрушках») необходимо выбирать склоны с уклоном не более 20 градусов без деревьев, ям, бугров, торчащих кустов, камней на пути. Внизу склона не должно быть водоёмов и автомагистралей;

— опасно привязывать санки или тюбинг друг к другу, цепляться к транспортным средствам! На тюбингах и коньках нужно кататься в специально оборудованных местах;

— во время снежного боя лучше находиться подальше от его эпицентра: крепко слепленный и метко запущенный снежок может лишить ребенка зрения;

— осторожно нужно обращаться с фейерверками и петардами. Если петарда разорвется в руках, можно получить ожоги рук и лица. Пользоваться пиротехникой разрешено только подросткам старше 14 лет и под наблюдением взрослых;

— запуская петарду, нельзя стоять под деревом, у стены, рядом с товарищами, стрелять с руки, направлять гильзу в прохожих и животных. Нельзя запускать петарды в помещении.

Если ребенок жалуется на дискомфорт в глазу, отмечается слезотечение, светобоязнь, ребенок постоянно трёт глаз рукой, есть подозрение на попадание инородных тел или ожог парами раскаленного масла, эфирными маслами, аэрозолями, наложите стерильную марлевую салфетку и сразу же обращайтесь за специализированной глазной помощью. Кабинет неотложной офтальмологической помощи в больнице им. Семашко работает круглосуточно (5 корпус, 1 этаж).