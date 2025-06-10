Официально: Ночью нанесён массированный удар по Киеву

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по ряду объектов на территории Украины. Атаке подверглись предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в Киеве, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Помимо промышленных объектов, целями ударов стали пункты управления и места дислокации ВСУ, скопления вооружения и военной техники украинских формирований. Под удары также попали инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.

Все назначенные объекты были поражены, поставленные цели достигнуты, отметили в министерстве обороны РФ.

По данным телеграм-канала «Операция V: Военкоры России», в Киеве ночью 10 июня уничтожено здание бывшего визового центра Британии. Возникший после удара пожар тушили до утра.

Британский центр давно не использовался по назначению. По одним данным, здание занимали представителями британских спецслужб, по другим — там собирали дроны.