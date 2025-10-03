Официальная Рязанская лига объявила дату проведения полуфинала КВН

Появилась информация о дате проведения полуфинальной игры Официальной Рязанской лиги МС КВН. Как сообщили в ОРЛ редакции 7info, полуфинал состоится 11 октября.

Место проведения игры традиционное — Рязанский дворец молодёжи. Всё начнётся в 18 часов. За путёвку в финал поборются команды из Рязани, Воронежа, Егорьевска, республики Мордовия.

Билеты можно получить у играющих команд, в профкомах и студклубах вузов, сузов города. Также билеты будут доступны чуть позже на портале кассы.ру.

Возрастное ограничение 12+