Официальная Рязанская лига КВН начинает новый сезон

Официальная Рязанская лига начинает сезон. Игра открытия сезона состоится уже 2 апреля в гостеприимном зале Рязанского дворца молодёжи.

В августе команды ждёт открытый Музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз-2023», традиционно проводимый в Зелёном театре Центрального парка культуры и отдыха — открытой современной концертной площадке, вмещающей 1500 зрителей. В Кубке примут участие команды Рязани и других городов России, специальные гости из Вышки, а команды по итогам Кубка получат заветные фигурки Косопузов, море призов и денежные гранты.

В октябре команды сыграют полуфинальную игру, а по результатам финала в ноябре лучшие команды получат денежные гранты на поездку в Сочи!

Первый денежный грант получит команда уже на первой игре 2 апреля.

Редакторы лиги — Руслан Шишкин — чемпион Высшей лиги КВН, автор и актер команды КВН «Вятка» г. Киров, актер шоу «Суперлига» на телеканале СТС, исполнительный директор Официальной Арктической лиги КВН; Роман Кузьмин — автор и ведущий актер команды КВН Высшей лиги «Такая история» г. Орел.

Напомним, что зал Рязанского дворца молодёжи всегда полон, рязанский зритель тепло принимает команды. Несколько десятков команд, в том числе и рязанских, получили старт в большой «телевизионный» КВН именно из Рязани!

Заявки на участие в сезоне можно направлять администратору лиги Ольге Суслиной (+7 910 907 98 91).