Воскресенье, 17 ноября, 2024
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Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024

Дата публикации

Валерия Мединская

17 ноября в Рязанском дворце молодёжи завершился сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН. Финальная игра прошла при полном зале с яркими сюрпризами от команд и организаторов.

В этот вечер определили победителя сезона, обладателя Кубка по КВН и обладателей сертификатов на поездку на международный фестиваль КиВиН в Сочи.

В ближайшее время 7info расскажет о результатах финальной игры и опубликует большой репортаж. Следите за новостями!

Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024
Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024
Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024
Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024
Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024
Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024
Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024
Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024
Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024

#ПФКИ #фондкультурныхинициатив #грантдлякреативныхкоманд #КубокЧемпионовНаставники

Финал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

#региондлямолодых62 #РосмолодёжьГранты #Росмолодёжь

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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