Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024

17 ноября в Рязанском дворце молодёжи завершился сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН. Финальная игра прошла при полном зале с яркими сюрпризами от команд и организаторов.

В этот вечер определили победителя сезона, обладателя Кубка по КВН и обладателей сертификатов на поездку на международный фестиваль КиВиН в Сочи.

В ближайшее время 7info расскажет о результатах финальной игры и опубликует большой репортаж. Следите за новостями!

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Финал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).