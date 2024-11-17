Официальная Рязанская лига блистательно завершила сезон 2024

17 ноября в Рязанском дворце молодёжи завершился сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН. Финальная игра прошла при полном зале с яркими сюрпризами от команд и организаторов.
В этот вечер определили победителя сезона, обладателя Кубка по КВН и обладателей сертификатов на поездку на международный фестиваль КиВиН в Сочи.
В ближайшее время 7info расскажет о результатах финальной игры и опубликует большой репортаж. Следите за новостями!
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Финал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».
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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).