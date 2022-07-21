Офицеры СОБР Росгвардии почтили память погибших в 2000 году сослуживцев

Офицеры СОБР Росгвардии в Рязани почтили память погибших в 2000 году сослуживцев.

В областном Управлении ведомства почтили память капитанов милиции Константина Селиванова и Алексея Рябова, а также старшего лейтенанта милиции Александра Ионова, которые погибли при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В памятных мероприятиях на Аллее Героев участвовали замначальника Управления Росгвардии по Рязанской области Ольга Сокольникова, действующие сотрудники и ветераны спецподразделения, а также родные и близкие погибших офицеров.

Клирик воинского благочиния Рязани иерей Даниил Маслов отслужил по погибшим траурный молебен. Затем все присутствующие возложили цветы на Аллее Героев и почтили память погибших минутой молчания.

Ольга Сокольникова: «Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся со служебного задания. Мы всегда будем помнить наших павших товарищей»

21 июля 2000 года автомобиль «Урал», доставлявший офицеров СОБР к месту несения службы, был подорван на радиоуправляемом фугасе в Чечне. Константин Селиванов, Алексей Рябов и Александр Ионов погибли. Офицеры награждены Орденами Мужества посмертно. При подрыве ещё трое бойцов были ранены.