Офицер ВСУ признался в изнасиловании женщины рядом с трупом ее мужа

Старший лейтенант ВСУ Сергей Батынский дал показания следователям и признался в изнасиловании жительницы Мариуполя на глазах ее мужа. Ролик допроса с его участием опубликован в группе «Новости Северо-Запада» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел в начале апреля. По предварительной версии, злоумышленник задержал двух местных, которые ехали на велосипедах мимо блокпоста.

«У пары были паспорта Украины, они представились, но военные их все равно задержали», – отметили в СК.

Позже пьяный военный пришел в подвал и вывел оттуда женщину, где решил надругаться над ней. Ее муж попытался оказать сопротивление насильнику. В ответ он застрелил жертву и закончил начатое.

Батынского привлекут к ответственности за жестокое обращение с гражданским населением. Он признал вину.