Одно из пророчеств, которое Нострадамус оставил ещё при жизни, определяет судьбу Украины. Точности прогноза удивились наши с вами современники, а издание News.ru расшифровало слова легендарного провидца.

Французский прорицатель и алхимик Мишель Нострадамус, живший в XVI веке говорил: большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями. Эти слова он отнёс к 2024 году. Уже сейчас можно сказать, что речь идёт о судьбе Украины.

По всей видимости, в 2024 году Украина подвергнется разделу: часть её отойдет России, другая часть — Румынии, Польше, Венгрии. Те, кто берётся интерпретировать слова прорицателя, считают, что конфликт на Украине закончится осенью будущего года за столом переговоров.

Напомним, в начале осени 2023 года современная астролог из России Татьяна Борщ говорила: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться.

Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет в ходе проведения специальной военной операции на Украине:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.

О сроках завершения СВО на Украине говорят многие российские провидцы. Достаточно оптимистичный прогноз представил «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов. По его словам, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы в марте 2024 года. Также астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине. По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.