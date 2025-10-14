Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

Пророчества, звучавшие из уст покойного основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, нередко получают пугающее подтверждение в реальности. Ещё в 2013 году политик предрекал масштабное противостояние на Ближнем Востоке, в орбиту которого окажутся втянуты не только Иран и Израиль, но также Россия и Китай. Неужели сбывается очередное пророчество политика?

В своих прогнозах Жириновский никогда не руководствовался домыслами. В основе его анализа лежали глубочайшее знание международной обстановки и истории, богатейший жизненный опыт и почти экстрасенсорное чутьё на грядущие потрясения. На этом фоне его предупреждения о риске развязывания Третьей мировой войны сегодня воспринимаются с предельной серьёзностью.

Политик раскрывал поэтапный сценарий действий США. По его словам, удар по Сирии должен стать прелюдией к атаке на Иран с целью установления тотального контроля над энергоресурсами региона. Ослабление Китая было названо им одной из ключевых задач Вашингтона. Массированная атака на Иран, по мнению лидера ЛДПР, спровоцировала бы взлет цен на нефть до 200 долларов, что нанесло бы смертельный удар по экономике Поднебесной.

Жириновский чётко прогнозировал и эскалацию напряженности между Тегераном и Израилем. Он полагал, что израильские ВС, опираясь на разведданные, обрушат удары на иранские центры по обогащению урана и объекты, связанные с созданием ядерного оружия. Ответный удар со стороны Ирана он считал абсолютно неизбежным. Одним из последствий такого конфликта станет, как предсказывал политик, мощнейший поток беженцев, который хлынет в Россию через азербайджанскую границу. Он был убежден, что ближневосточный кризис затмит собой все прочие очаги противостояния в мире, включая украинский.

— Там будут такие события, что все забудут вообще, что такое Украина! Дело идет к Третьей мировой войне, — провозглашал глава ЛДПР.

Он также не сомневался в готовности Соединенных Штатов пойти на любые меры для нейтрализации Тегерана.

— Они будут зачищать всю территорию полностью. Могут всю страну снести применением одного локального ядерного удара, — предрекал Жириновский.

Многие из предсказаний этого прозорливого и волевого политика уже сбылись, однако самые мрачные из них хотелось бы оставить лишь в области гипотез. США уже наносили удары по иранским объектам ядерных исследований. Пока удается избежать глобальной катастрофы, но станет ли Вашингтон на этом останавливаться — вопрос открытый.

Тем временем 14 октября была подписана мирная сделка по Газе. Американский президент Дональд Трамп уверенно заявил — Третьей мировой войны не будет. Вот только что это — реальность или очередной блеф? Увидим позже.