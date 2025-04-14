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Фото: Изображение от freepik
Происшествия

Одиннадцать улиц в Рязани останутся без горячей воды на 4 дня подряд

Анастасия Мериакри

В Рязани одиннадцать улиц и три учебных учреждения останутся без горячей воды на 4 дня. Об этом сообщает ЖКХ в телеграм-канале.

МУП «РМПТС» продолжает планово–профилактические работы по подготовке к отопительному сезону 2025/2026. В связи с этим с 14 по 18 апреля временно прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам в городе Рязани:

  • улица 4-я линия, дома 1, 3;
  • улица Либкнехта (Вознесенская), дома 9, 11, 13, 15;
  • улица Гагарина, дома 156, 156 к.1, 156 к.2, 158;
  • улица Грибоедова, дома 3, 5, 7, 9;
  • проезд Грибоедова, дом 5;
  • улица Дзержинского, дома 24 к.1, 24/26;
  • улица Есенина, дома 36, 38;
  • улица Подгорная, дома 5, 15, 15б;
  • улица Семена Середы, дом 27;
  • улица Стройкова, дом 49;
  • улица Щорса, дома 33/9, 35, 35 к.1, 35 к.2, 37, 37 к.1, 37 к.2;

В зоне отключения также:

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  • школа №57;
  • гимназия №2 (ул.Гагарина, 158);
  • детский сад №116.

Информация о планируемых отключениях размещена в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги».

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