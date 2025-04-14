Одиннадцать улиц в Рязани останутся без горячей воды на 4 дня подряд

В Рязани одиннадцать улиц и три учебных учреждения останутся без горячей воды на 4 дня. Об этом сообщает ЖКХ в телеграм-канале.

МУП «РМПТС» продолжает планово–профилактические работы по подготовке к отопительному сезону 2025/2026. В связи с этим с 14 по 18 апреля временно прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам в городе Рязани:

улица 4-я линия, дома 1, 3;

улица Либкнехта (Вознесенская), дома 9, 11, 13, 15;

улица Гагарина, дома 156, 156 к.1, 156 к.2, 158;

улица Грибоедова, дома 3, 5, 7, 9;

проезд Грибоедова, дом 5;

улица Дзержинского, дома 24 к.1, 24/26;

улица Есенина, дома 36, 38;

улица Подгорная, дома 5, 15, 15б;

улица Семена Середы, дом 27;

улица Стройкова, дом 49;

улица Щорса, дома 33/9, 35, 35 к.1, 35 к.2, 37, 37 к.1, 37 к.2;

В зоне отключения также:

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школа №57;

гимназия №2 (ул.Гагарина, 158);

детский сад №116.

Информация о планируемых отключениях размещена в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги».