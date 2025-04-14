Одиннадцать улиц в Рязани останутся без горячей воды на 4 дня подряд

В Рязани одиннадцать улиц и три учебных учреждения останутся без горячей воды на 4 дня. Об этом сообщает ЖКХ в телеграм-канале.
МУП «РМПТС» продолжает планово–профилактические работы по подготовке к отопительному сезону 2025/2026. В связи с этим с 14 по 18 апреля временно прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам в городе Рязани:
- улица 4-я линия, дома 1, 3;
- улица Либкнехта (Вознесенская), дома 9, 11, 13, 15;
- улица Гагарина, дома 156, 156 к.1, 156 к.2, 158;
- улица Грибоедова, дома 3, 5, 7, 9;
- проезд Грибоедова, дом 5;
- улица Дзержинского, дома 24 к.1, 24/26;
- улица Есенина, дома 36, 38;
- улица Подгорная, дома 5, 15, 15б;
- улица Семена Середы, дом 27;
- улица Стройкова, дом 49;
- улица Щорса, дома 33/9, 35, 35 к.1, 35 к.2, 37, 37 к.1, 37 к.2;
В зоне отключения также:
- школа №57;
- гимназия №2 (ул.Гагарина, 158);
- детский сад №116.
Информация о планируемых отключениях размещена в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги».