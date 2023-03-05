Популярный российский астролог Тамара Глоба предупреждает: в марте представителей одного из знаков зодиака ожидает чёрная полоса. Им она советует быть внимательными и крайне осторожными к себе и своим близким.

В первый весенний месяц не повезёт Козерогам. Особенно это касается деловой сферы. Есть вероятность испортить навсегда приятельские отношения с коллегами, доверительные – с начальством.

Также ссоры ожидаются и в близком кругу общения. Недопонимания возникнут между Козерогами и их хорошими приятелями. Велик риск поссориться в родственниками, детьми, второй половинкой.

Глоба посоветовала Козерогам не беспокоиться и держать себя в руках. Все неприятности обязательно рано или поздно закончатся.