Один на миллион: хирурги помогли пациенту с синдромом Протея

Хирурги федеральных центров Минздрава России помогли пациенту с редким заболеванием, сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.

21-летний Андрей Кочерыгин страдает синдромом Протея — редким врожденным заболеванием, которое встречается всего в 1 случае на 1 миллион человек.

Из-за патологии его правая нога была сильно деформирована и увеличена в объеме.

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Синдром Протея имеет генетическую природу и, как правило, не проявляется при рождении. Первые симптомы родители заметили, когда мальчику было 9 месяцев. Со временем на правой ноге начали образовываться патологические костные наросты — от стопы до бедра, вызывая сильные боли.

В 2016 году семья обратилась в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России.

Врачи сформировали функциональную стопу, удалили костные разрастания и исправили положение голеностопного сустава. Однако заболевание продолжало прогрессировать: трофические язвы мешали ходить и причиняли боль.

Пациент отмечает, что костные наросты появлялись так быстро, что он не успевал заказывать новую обувь.

Фото: vk.com/minzdravru

Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России взялись за сложный клинический случай. В ходе операции врачи удалили объемные костные наросты и сформировали стопу, максимально приближенную к анатомической норме.

Следующий этап лечения — восстановление подвижности и правильной формы первого пальца стопы.

Также рассматривается эндопротезирование суставов с использованием стандартных или индивидуальных имплантатов.

— Хочу выразить огромную благодарность врачам, которые взялись за такой сложный случай. Конечно, спасибо моим родителям, которые всегда рядом, поддерживают меня морально и помогают во всем, — поделился Андрей.