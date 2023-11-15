Один из родителей меняет фамилию. Что будет с фамилией его ребёнка?

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина ответила на вопрос о смене фамилии.

Один из родителей меняет фамилию. Что будет с фамилией его несовершеннолетнего ребёнка?

1 вариант. Если нет желания менять фамилию ребёнку, то у него она останется прежней.

2 вариант. Есть желание поменять и ребёнку фамилию, а ребёнку нет 14 лет. Фамилию ребёнку можно поменять, если достигнуто соглашение между родителями. В противном случае в ЗАГС нужно предоставить решение органа опеки.

3 вариант. Есть желание поменять фамилию ребёнку старше 14 лет. Помимо соглашения между родителями ЗАГС поинтересуется мнением самого ребёнка