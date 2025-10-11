Один из членов пропавшей в тайге семьи Усольцевых не хотел идти в поход

Ирина Усольцева, пропавшая в тайге в Красноярском крае, изначально не собиралась идти в поход, но в последний момент изменила планы, пишет Kras Mash.
По данным телеграм-канала, женщина — психолог, она увлекается ретритами и разными практиками.
Таким образом, она решила повести время с семьей.
Семью Усольцевых ищут уже вторую неделю. Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время турпохода. Волонтеры поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева в семи километрах от поселка Кутурчин, он исходил еще 28 сентября, но зону ранее не обследовали. Поиски затрудняют суровые погодные условия и сложный рельеф.