Один из членов пропавшей в тайге семьи Усольцевых не хотел идти в поход

Ирина Усольцева, пропавшая в тайге в Красноярском крае, изначально не собиралась идти в поход, но в последний момент изменила планы, пишет Kras Mash.

По данным телеграм-канала, женщина — психолог, она увлекается ретритами и разными практиками.

«Ирина планировала сходить на «тантру» вместе с мужем Сергеем, но неожиданно передумала. Именно она предложила отправиться в поход и взять с собой дочку», — говорится в публикации.

Таким образом, она решила повести время с семьей.

Семью Усольцевых ищут уже вторую неделю. Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время турпохода. Волонтеры поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева в семи километрах от поселка Кутурчин, он исходил еще 28 сентября, но зону ранее не обследовали. Поиски затрудняют суровые погодные условия и сложный рельеф.