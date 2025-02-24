«Один — цыган»: раскрыты детали изнасилования челябинской школьницы тремя парнями

Двоим парням, которых подозревают в изнасилования 16-летней школьницы в Октябрьском Челябинской области, нет 18 лет, пишет 59.RU со ссылкой на источник.
По его данным, несовершеннолетние учатся в девятом классе. Оба — трудные подростки.
Третий злоумышленник родился в 2005 году.
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По информации СК, инцидент произошел 18 октября. Парней уже задержали и отправили в СИЗО.
Возбуждено дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней».