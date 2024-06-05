Один человек травмирован в ДТП на автодороге «Рязань-Спасск-Ижевское»

За последние сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Кроме того, было зафиксировано 39 аварий, повлекших материальный ущерб для автовладельцев.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 11296 нарушений правил дорожного движения (ПДД). Среди них один случай управления транспортным средством в состоянии опьянения и один водитель, отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.

Зафиксированы четыре нарушения, совершенные пешеходами, семь нарушений, связанных с перевозкой детей, 22 нарушения со стороны водителей грузовых автомобилей и 14 нарушений, допущенных водителями автобусов.

4 июня около 17:15 в Рязанском районе на 12-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское» произошло ДТП. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид», которым управлял 52-летний мужчина. В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка, и обстоятельства происшествия устанавливаются.