Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Скопинском районе

18 июля в 07:40 на 245-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Подробности аварии сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, 20-летний житель Республики Дагестан, управляя автомобилем Geely, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra, за рулём которого находился 63-летний житель Москвы.

В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте.

Водитель Geely и его 20-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь.

По факту происшествия проводится проверка.