Загадочный интернет-провидец, скрывающийся под именем Андрей Гиперборей, детально описал события, которые произойдут на территории проведения специальной военной операции. Пророк из Сети сделал поистине феноменальное заявление в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ. По его заявлению, Россию фактически ждёт новый победный май. А Украина, как образование на географической карте, изменит не только свои границы но и правящую верхушку. И всё это случится уже совсем скоро!

Андрей Гиперборей, кадр из передачи «Новые русские сенсации» на НТВ

Какие территории Украины отойдут России?

Андрей Гиперборей убеждён: СВО скоро завершится, и сразу после её прекращения к власти на Украине придут новые люди. Одесский пророк высказал предположение о предстоящем разделе Украины на две части, о котором говорят в последнее время всё чаще. По его словам, большая часть территории отойдёт России, меньшая — останется под украинской юрисдикцией. В итоге земли не будут раздроблены, а окажутся либо в составе России, либо под её протекторатом.

Украина перестанет подчиняться прежним киевским властям. С победой России, как утверждает пророк, произойдёт смена правительства, и будет избран президент, устраивающий как Соединённые Штаты, так и Российскую Федерацию.

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Россию в мае ждут великие победы

Андрей Гиперборей предрекает скорые значительные успехи российских войск в мае 2025 года. Символично, что именно в мае наша страна будет отмечать 80-летие Великой Победы. Именно в мае ожидаются масштабные поражения ВСУ, которые пока что пророку достаточно сложно описать. Но он уверяет: это будет очень значительно!

Что касается сроков завершения СВО, провидец считает, что летом говорить об окончании операции ещё рано. Он прогнозирует, что в летний период противник понесёт существенные потери, однако боевые действия будут продолжаться.

Фото: Минобороны РФ

Андрей Гиперборей называл ноябрь вероятной датой завершения конфликта. По его версии, осенью начнётся развал фронта ВСУ — количество сдающихся в плен возрастёт в разы, а дезертирство примет массовый характер. Это будет связано с нехваткой боеприпасов, снаряжения и общим моральным упадком украинских войск.

Андрей Гиперборей, кадр из передачи «Новые русские сенсации» на НТВ

Провидец предполагает, что в конце ноября состоятся переговоры с участием США, России и новых представителей Украины (уже без Зеленского), где будет подписано соглашение, провозглашающее мир.