Четверг, 11 сентября, 2025
12.5 C
Рязань
Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

Специальная военная операция на Украине продолжается. Кто-то говорит, что её развязка случится уже совсем скоро. Кто-то не верит в столь быстрый приход мира и закладывает годы до заветного дня X. Однако точно сказать, с какой скоростью будут складываться события в зоне СВО, сложно, ведь каждый день приносит новые события и повороты. Но одно понятно точно – на стороне русского оружия не только силовое преимущество, но и правда.

Когда уйдёт Зеленский и кто сменит Зеленского

В том, что режим Владимира Зеленского рано или поздно падёт, уже никто не сомневается. Его дни фактически сочтены. Теперь главный вопрос мучает прогнозистов – когда и как это произойдёт? Свой ответ на этот вопрос есть у Андрея Гиперборея, сетевого провидца, которого часто именуют одесским пророком.

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Андрей Гиперборей, «Новые русские сенсации» на НТВ

В новом выпуске программы «Новые русские сенсации» Гиперборей заявил: найдётся человек, который возьмётся исправить всё то, что наворотил Зеленский. Вопреки милитари-стилю, который выбрала для себя киевская хунта, этот человек наденет пиджак, предсказывает одесский пророк. И вот, словно услышав его слова, в пиджаки начинают наряжаться Ермак, Зеленский и даже Залужный. Но никого из этих кандидатов пророк Одесский не видит в будущем Украины.

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

 – Это будет, знаете, совершенно новый человек, не связанный с этой старой системой. Вероятность Ермака очень невысокая. Всё-таки там нужен кто-то другой. Кто-то другой придёт, кто будет другую линию давать, – заявляет ясновидящий.

Ранее он уже давал свой расклад по основным фигурам, которые действуют в украинской политике. И никто из них, по версии Гиперборея, не прорвётся к президентскому креслу.

– Не Тимошенко, не Порошенко*… Это будет другой человек, — предполагал провидец.

По его словам, будущий президент Украины отличится не только своим пиджаком. Во-первых, он будет поднимать Украину, и уже к 2027 году страна сможет выйти из кризиса. Во-вторых, он будет очень мудрым и гибким человеком, сможет наладить мосты с Россией и жить с ней в мире и единстве.

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Изображение от freepik

Когда закончится СВО: даты, которые всё изменят

Пока что все мирные инициативы, которые прилагали для разрешения конфликта, не принесли каких-то прорывных итогов. Более того, лидеры ЕС вместе с украинской верхушкой тормозят переговорный процесс эксцентричными заявлениями и форменными провокациями. Однако Андрей Гиперборей видит: эта осень станет решающей в мирном процессе.

– У меня в прогнозе от 2 апреля 2025 опубликовано следующее: Мирные переговоры и важная встреча могут быть уже в 20 числах ноября. 20 числа ноября — это значит от 20 по 29 ноября … То есть не одно только 20, а я выделяю период месяца. И сказал Запад: «Игра закончена, садимся за стол показать карты».

Этот момент Андрей Гиперборей считает мистической точкой и ключевым поворотом в истории. Одесский пророк убежден: победа вот уже через несколько месяцев будет за Россией.

*Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Самые читаемые материалы

Новости России

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину
Экология, природа, животные

Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Новости России

«Русские снимают с Украины скальп» — началась паника

В эфире прозвучал код «Дымоскальп». Пользователи начали строить версии о том, что это связано с недавними атаками на объекты энергетики
Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

«Окно закрывается»: почему Запад дрогнул после слов Путина 

Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии.

Последние новости

Общество

В Рязани открыли стелу «Город трудовой доблести»

Она установлена в сквере у вокзала «Рязань-2» на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной.
Общество

Аудитория российского мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей

Первый российский национальный мессенджер MAX продолжает активно развиваться.
Общество

Рязань вошла в пятёрку городов России с наибольшим спросом на новый iPhone 17

В топ-5 городов с наибольшим спросом вошли Москва (39% всех заказов), Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.
Общество

«Мармакс» показал городу «Манхэттен»

Девелоперская компания «Мармакс» представила городской квартал «Манхэттен» жителям Рязани
Экономика и бизнес

В Рязани налоговая возобновила проверки выдачи чеков в кафе и ресторанах

Теперь официант должен выдать чек посетителю после того, как он попросил счёт, но до момента оплаты.
Новости мира

«Извращённый монстр» вышел на свободу — и убил украинку в США 

Эта история — не просто криминальная хроника. Это сюжет, который всколыхнул не только украинскую диаспору, но и американскую политическую элиту.
Общество

В Рязани почтили память Феликса Дзержинского

В Рязани в этот день у памятника Дзержинскому, расположенному у здания управления ФСБ, состоялась церемония возложения цветов.
Новости России

Врач рассказала про 8-летнего алкоголика — и это не фейк 

Алкоголь в первую очередь разрушает мозг. Клетки серого вещества гибнут — и вместе с ними улетучиваются внимание, память, способность мыслить, учиться, концентрироваться.