Специальная военная операция на Украине продолжается. Кто-то говорит, что её развязка случится уже совсем скоро. Кто-то не верит в столь быстрый приход мира и закладывает годы до заветного дня X. Однако точно сказать, с какой скоростью будут складываться события в зоне СВО, сложно, ведь каждый день приносит новые события и повороты. Но одно понятно точно – на стороне русского оружия не только силовое преимущество, но и правда.

Когда уйдёт Зеленский и кто сменит Зеленского

В том, что режим Владимира Зеленского рано или поздно падёт, уже никто не сомневается. Его дни фактически сочтены. Теперь главный вопрос мучает прогнозистов – когда и как это произойдёт? Свой ответ на этот вопрос есть у Андрея Гиперборея, сетевого провидца, которого часто именуют одесским пророком.

В новом выпуске программы «Новые русские сенсации» Гиперборей заявил: найдётся человек, который возьмётся исправить всё то, что наворотил Зеленский. Вопреки милитари-стилю, который выбрала для себя киевская хунта, этот человек наденет пиджак, предсказывает одесский пророк. И вот, словно услышав его слова, в пиджаки начинают наряжаться Ермак, Зеленский и даже Залужный. Но никого из этих кандидатов пророк Одесский не видит в будущем Украины.

– Это будет, знаете, совершенно новый человек, не связанный с этой старой системой. Вероятность Ермака очень невысокая. Всё-таки там нужен кто-то другой. Кто-то другой придёт, кто будет другую линию давать, – заявляет ясновидящий.

Ранее он уже давал свой расклад по основным фигурам, которые действуют в украинской политике. И никто из них, по версии Гиперборея, не прорвётся к президентскому креслу.

– Не Тимошенко, не Порошенко*… Это будет другой человек, — предполагал провидец.

По его словам, будущий президент Украины отличится не только своим пиджаком. Во-первых, он будет поднимать Украину, и уже к 2027 году страна сможет выйти из кризиса. Во-вторых, он будет очень мудрым и гибким человеком, сможет наладить мосты с Россией и жить с ней в мире и единстве.

Когда закончится СВО: даты, которые всё изменят

Пока что все мирные инициативы, которые прилагали для разрешения конфликта, не принесли каких-то прорывных итогов. Более того, лидеры ЕС вместе с украинской верхушкой тормозят переговорный процесс эксцентричными заявлениями и форменными провокациями. Однако Андрей Гиперборей видит: эта осень станет решающей в мирном процессе.

– У меня в прогнозе от 2 апреля 2025 опубликовано следующее: Мирные переговоры и важная встреча могут быть уже в 20 числах ноября. 20 числа ноября — это значит от 20 по 29 ноября … То есть не одно только 20, а я выделяю период месяца. И сказал Запад: «Игра закончена, садимся за стол показать карты».

Этот момент Андрей Гиперборей считает мистической точкой и ключевым поворотом в истории. Одесский пророк убежден: победа вот уже через несколько месяцев будет за Россией.

*Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.