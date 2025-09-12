Пятница, 12 сентября, 2025
Одесский пророк назвал битву, которая обессилит и уничтожит ВСУ. Украинцы с позором покинут поле боя

Валерия Мединская
Изображение от vecstock на Freepik

Известный провидец Андрей Гиперборей, прославившийся в Сети своими предсказаниями о судьбах России и Украины, убеждён: 2025-й станет годом великих перемен. В ближайшие месяцы ожидаются мощные изменения в геополитике и экономике. Линия фронта примет абсолютно новые очертания. Правда, за победу русскому оружию ещё придётся побороться. Даже когда исход будет окончательно предрешен, коварный враг, уползая, попытается нагадить напоследок.

По словам Гиперборея (часто его ещё называют одесским провидцем), именно наступившая с осени начнётся череда изменений, которая приблизит финал СВО, победу России и поражение Украины. О его главных предсказаниях на наступившую осень рассказали журналисты программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Зеленский боится нового Майдана

В своих пророчествах одесский провидец указывает, что Владимир Зеленский живёт в страхе нового Майдана. И это не случайно, ведь его народная поддержка ослабевает с каждым днём. Кстати, переворот просроченному лидеру киевского режима могут устроить вооружённые до зубов нацбатальоны. Заказчиком выступит Лондон.

Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

Вопрос, будут ли менять Зеленского на другого, уже давно не вопрос. Новый вопрос – когда это произойдёт. Гиперборей не сомневается: лондонские шахматисты, как, впрочем, и парижский шулер, кинут свою содержанку при первом же шухере.

– Повоевав за свой счёт несколько месяцев, европейские рыцари дрогнут и начнут прятаться, оставив своего вассала один на один с русским богатырём, – объясняет одесский пророк.

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Но пока европейские лидеры крепко держатся за ситуацию, которая сложилась вокруг Украины. Всё дело в том, что в этой игре им есть, что терять. Они мечтают получить если не всю Украину, то хотя бы порт Одессы, чтобы иметь с него свои дивиденды. Андрей Гиперборей предупреждает: Запад не остановит помощь Зеленскому. Ему будут давать добро на теракты и провокации, вот только это не спасёт киевский режим от проигрыша.

Битва, которая уничтожит ВСУ

Андрей Гиперборей оставил несколько предсказаний о том, как будут в ближайшие месяцы разворачиваться дела на фронтах спецоперации. Российские войска, по его словам, предпримут несколько удачных операций на Южном направлении. Затем последуют успешные прорывы к Сумам и Покровску. Там противник будет зачищен. Зеленский уже приказал держать город любой ценой, как до этого Мариуполь, Бахмут и Авдеевку. Всё, как заказывали натовские стратеги. Но исход этого сражения уже предрешен. И с этого момента никакого выбора у Зеленского и его западных кураторов не останется.

– Украинский эндшпиль в конце будет чересчур кровавым. Запад побежит договариваться только в самый последний момент, ещё летом будут воевать, еще в сентябре будут пытаться что-то сделать, еще в октябре будут тянуть, пока не поймут, что так вообще все потеряют, – гласит прогноз одесского пророка.

По мнению Андрея Гиперборея, моментом истины станет ноябрь. Именно поздней осенью наступит время собирать камни.

Одесский пророк назвал битву, которая обессилит и уничтожит ВСУ. Украинцы с позором покинут поле боя Именно этот момент станет ключевым во всей спецоперации и приблизит её к финалу.
Freepik ИИ

«Украина с позором покинет поле боя»

Если верить предсказаниям одесского пророка (который, кстати, ещё ни разу не ошибся), не только ситуация в зоне СВО поменяется в ноябре, но и вся мировая повестка:

– Осенью условия России могут измениться, получит надменный противник позор на поле боя и на дипломатическом фронте, потому лучше для него смириться… Сейчас такой год, когда можно заключить мир, потому что в год огненного коня русская армия всё как колесом переедет.

