Одесситы отбили у националистов мемориальную доску в честь Красной армии

Жители Одессы подрались с украинскими националистами, желавшими демонтировать мемориальную доску на улице Героев-Пограничников, пишет «Страна.ua».
По данным издания, одесситам не понравилось, что радикалы хотели уничтожить память о погибших советских пограничниках, в честь которых и названа улица. Конфликт перерос в массовую драку.
В итоге от рук радикалов пострадал 10-летний ребенок.
При этом местные жители не позволили демонтировать мемориальную доску.
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