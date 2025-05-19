Одесситы отбили у националистов мемориальную доску в честь Красной армии

Жители Одессы подрались с украинскими националистами, желавшими демонтировать мемориальную доску на улице Героев-Пограничников, пишет «Страна.ua».

По данным издания, одесситам не понравилось, что радикалы хотели уничтожить память о погибших советских пограничниках, в честь которых и названа улица. Конфликт перерос в массовую драку.

«Активисты, снимавшие табличку на улице Героев Пограничников, задували людей газовым баллончиком», — говорится в публикации.

В итоге от рук радикалов пострадал 10-летний ребенок.

При этом местные жители не позволили демонтировать мемориальную доску.