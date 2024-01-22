Очищать балконы от снега и сосулек обязуют коммунальщиков

В России коммунальным службам хотят поручить очистку балконов от снега и наледи. Соответствующее предложение направили в минстрой, сообщают «Известия».

Зимой во всех городах России бывают нередкими случаи, когда неубранные с балконов снег или лед становятся угрозой для жизни пешеходов.

Сейчас за очистку балконов могут отвечать только сами жители квартир. Однако в ряде случаев – когда жителем является пожилой человек или лицо с ограниченными возможностями – уборка снега с козырьков становится проблемой.

В связи с этим обязанности по содержанию балконов в зимний период хотят возложить на коммунальные службы. Этот вид работ могут включить в постановление правительства «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».