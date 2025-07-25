Очевидец взрыва в Саратове: «Молитесь за тех, кто под завалами»

Молодой житель Саратова, оказавшийся рядом со зданием в момент взрыва, рассказал NEWS.ru, что сначала принял громкий грохот за атаку БПЛА и бросился в сторону. Осознав реальную причину случившегося, он вернулся к месту происшествия.

«Просто молитесь за тех, кто сейчас под завалами, и кто ждет эвакуации в квартирах. Это действительно важно», — сказал очевидец в беседе с журналистами.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа, точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России — более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники: разбирают и обследуют завалы, эвакуируют жильцов.