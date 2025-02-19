Очевидец: украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР

В Новогродовке (ДНР) украинские военные расстреляли четверых детей. Об этом РИА Новости рассказал свидетель расправы.

По словам мужчины, страшная трагедия произошла на улице Тургенева. Дети выпрыгивали из окон жилого дома, боевики начали в них стрелять. Всего было пятеро детей, одному удалось спрятаться.

«Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон убегали, когда это произошло. И это украинские (военные) начали стрелять. Их было пятеро (детей). Но один успел спрятаться», — рассказал очевидец.

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По его словам, в доме проживала семья: мужчина по имени Сергей, его жена Марина и их дети. Самому старшему из погибших детей было 15 лет.

Новогродовка была освобождена российскими войсками группировки «Центр» 8 сентября 2023 года. Этот город имеет стратегическое значение, так как находится на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. Его освобождение открывает путь к Красноармейску (Покровску) — крупному населенному пункту на западе ДНР, который имеет важное значение для противника.