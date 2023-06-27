На главнуюНовости Рязани 27.06.2023 18:51 Очевидец сообщает о стрельбе на улице Щорса 7info7 Очевидец сообщает о стрельбе на улице Щорса во вторник, 27 июня. Видео опубликовал паблик rzn_life. Сообщается, что стреляют в районе частного сектора. Подробности уточняются. Новости партнёров Читайте также Автопортрет художника Пырсина представлен на выставке «Мгновение вечности» в Рязанском художественном музее 28 июня Рязанская Облдума рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата Усачёва На каком основании могут ограничить права родителей Родители выпускников рязанской школы №14 записали клип в стиле Rammstein В Михайловском районе за убийство подростка осудили иностранца Работодатели в Рязанской области задолжали 33,5 млн рублей заработной платы В Рязанской области стартовали съемки проекта VK «Места» В Рязани инвалида I группы отправили получать программу реабилитации по «несуществующему» адресу Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Автопортрет художника Пырсина представлен на выставке «Мгновение вечности» в Рязанском художественном музее Свой автопортрет он подарил музею в 1920 году. Об его истории в рамках рубрики «День шедевра» расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва. 28 июня Рязанская Облдума рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата Усачёва Никита Усачёв – самый молодой парламентарий созыва, представляет ЛДПР. В Рязани Госавтоинспекция выявила пешеходов-нарушителей В ходе рейда Госавтоинспекторами было выявлено 16 нарушений, совершенных пешеходами. На каком основании могут ограничить права родителей Есть санкции менее суровые, а есть - менее. Родители выпускников рязанской школы №14 записали клип в стиле Rammstein На видео взрослые предстали в образе рок-звёзд, они обращаются к своим детям: "Ты смог! Ты сдал ЕГЭ!". В Михайловском районе за убийство подростка осудили иностранца Трагедия произошла 5 января этого года Работодатели в Рязанской области задолжали 33,5 млн рублей заработной платы По сообщению ведомства, речь идёт об организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. В Рязанской области стартовали съемки проекта VK «Места» Съемки проходят с 27 по 29 июня, а сам имиджевый ролик о Рязанской области появится в VK Видео уже этой осенью. В Рязани инвалида I группы отправили получать программу реабилитации по «несуществующему» адресу Федеральное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области выдало инвалиду направление по адресу, где услуги не предоставляются уже две недели. Молния убила мужчину, попав прямо в голову После попадания молнии человек скончался на месте. Павел Малков: 24 июня был непростой день, но мы справились На заседании регионального правительства 27 июня губернатор Павел Малков прокомментировал ситуацию в регионе, которая сложилась на фоне попыток вооружённого мятежа 24 июня. В Рязанской области завершился капремонт железнодорожного пути на участке Шилово – Шелухово Всего в Рязанской области в 2023 году обновлено около 28 км пути.