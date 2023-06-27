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Очевидец сообщает о стрельбе на улице Щорса

7info7

Очевидец сообщает о стрельбе на улице Щорса во вторник, 27 июня. Видео опубликовал паблик rzn_life.

Сообщается, что стреляют в районе частного сектора.

Подробности уточняются.

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