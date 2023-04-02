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Воскресенье, 2 апреля, 2023
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Очевидец рассказал подробности гибели военкора Владлена Татарского

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Посетитель кафе на Университетской набережной в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, рассказал телеграм-каналу Mash подробности случившегося.

По его словам, журналист и девушка узнали друг друга и обменялись шутками. По одной из версий, она принесла на мероприятие статуэтку, в которой и находилось взрывное устройство.

По последним данным, число пострадавших составляет как минимум 19 человек.

Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

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