Посетитель кафе на Университетской набережной в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, рассказал телеграм-каналу Mash подробности случившегося.

По его словам, журналист и девушка узнали друг друга и обменялись шутками. По одной из версий, она принесла на мероприятие статуэтку, в которой и находилось взрывное устройство.

По последним данным, число пострадавших составляет как минимум 19 человек.

Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.