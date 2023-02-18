Под Первоуральском произошла смертельная авария, сообщил порталу E1.RU один из очевидцев.

По его словам, погиб мужчина за рулем Volkswagen Polo. За минуту до трагедии водитель обогнал собеседника издания на высокой скорости, что было запрещено на этом участке.

«Он, видимо, не успевал в свой ряд перестроиться, а фура, которая съехала на обочину, пыталась уйти от столкновения. Увы, не успела», – отметил очевидец.

Владелец грузовика вышел, хромая, из салона и выглядел шокированным.

В областной ГИБДД рассказали, что водитель Volkswagen Polo ехал на «докатке» — узком колесе с летней резиной.