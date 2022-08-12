Очевидцы показали, как в Черезовский пруд сливают неизвестную жидкость

В Черезовский пруд в Рязани сливали неизвестную жидкость. Фото и видео от очевидца опубликовала группа ВКонтакте «Рязанский формат».
Судя по кадрам, рядом с водоёмом работает спецтехника. После слива неизвестной жидкости вода меняет цвет.
Видео Татьяны Марковой
Напомним, на прошлой неделе в Рязани состоялось общественное обсуждение благоустройства Черезовских прудов. Локация стала победилем в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства на следующий год в Октябрьском районе.
По проекту, благоустройство будет проходить в несколько этапов. Вначале создадут инфраструктуру – видеонаблюдение, освещение и тропиночную сеть. Позже там появятся спортивные, детские и смотровые площадки, а также информационные стенды и малые архитектурные формы. Отмечается, что будут использовать уникальные для Рязани объёмные конструкции и экологически чистые антивандальные материалы.