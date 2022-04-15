Очередной общегородской субботник состоится в Рязани в субботу

В субботу, 16 апреля, в Рязани состоится очередной общегородской субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации.

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Субботник начнётся в 09.00 и продлится до 11.00, на уборку во всех районах города выйдут сотрудники мэрии, предприятий всех форм собственности, неравнодушные горожане.

Запланированы работы на следующих участках:

улица Строителей от дома 1в до дома 5в;

сквер Победы;

зелёная зона на улице Советской Армии от улицы Новоселов до улицы Зубковой;

зелёная зона на улице Октябрьская от путепровода до улицы Магистральная;

обочина пешеходной дорожки от улицы Керамзавода (дом 5а) до Михайловского шоссе;

зелёная зона на улице Юбилейная;

улица Соборная, дом 36а;

зелёная зона на улице Новоселов от дома 1 до перекрестка улицы Тимакова;

Верхний городской парк;

посёлок Мирный (по улице Добролюбова).

Участников субботника просят иметь при себе перчатки. Инвентарь для проведения работ предоставят сотрудники Дирекции благоустройства города.