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Пятница, 15 апреля, 2022

Очередной общегородской субботник состоится в Рязани в субботу

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Очередной общегородской субботник состоится в Рязани в субботу

7info7

В субботу, 16 апреля, в Рязани состоится очередной общегородской субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству  и санитарной очистке города. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации.

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Субботник начнётся в 09.00 и продлится до 11.00, на уборку во всех районах города выйдут сотрудники мэрии, предприятий всех форм собственности, неравнодушные горожане.

Запланированы работы на следующих участках:

  • улица Строителей от дома 1в до дома 5в;
  • сквер Победы;
  • зелёная зона на улице Советской Армии от улицы Новоселов до улицы Зубковой;
  • зелёная зона на улице Октябрьская от путепровода до улицы Магистральная;
  • обочина пешеходной дорожки от улицы Керамзавода (дом 5а) до Михайловского шоссе;
  • зелёная зона на улице Юбилейная;
  • улица Соборная, дом 36а;
  • зелёная зона на улице Новоселов от дома 1 до перекрестка улицы Тимакова;
  • Верхний городской парк;
  • посёлок Мирный (по улице Добролюбова).

Участников субботника просят иметь при себе перчатки. Инвентарь для проведения работ предоставят сотрудники Дирекции благоустройства города.

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