Очередной конфликт с пассажирами, которые приставали к девушке в метро Москвы, попал на видео

В Москве на станции метро «Выхино» молодые люди приставали в вагоне к девушке, за которую вступились другие пассажиры. Видео инцидента публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как пассажиры пытаются успокоить дебоширов, которые, как отмечается, находились в состоянии алкогольного опьянения. В итоге им удалось вывести хулиганов из электропоезда.

КП уточняет, что двое молодых людей сначала спали на сиденьях вагона, после чего один из них полез целоваться к девушке с рыжими волосами.

Сообщается, что на текущий момент никто из участников конфликта не обращался в полицию.