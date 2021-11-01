9.3 C
Рязань
Вторник, 2 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Очередной конфликт с пассажирами, которые приставали к девушке в метро Москвы, попал на видео

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / t.me/ENews112

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Москве на станции метро «Выхино» молодые люди приставали в вагоне к девушке, за которую вступились другие пассажиры. Видео инцидента публикует Telegram-канал «112». 

На кадрах видно, как пассажиры пытаются успокоить дебоширов, которые, как отмечается, находились в состоянии алкогольного опьянения. В итоге им удалось вывести хулиганов из электропоезда. 

КП уточняет, что двое молодых людей сначала спали на сиденьях вагона, после чего один из них полез целоваться к девушке с рыжими волосами.

Сообщается, что на текущий момент никто из участников конфликта не обращался в полицию. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,794ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать