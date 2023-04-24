Очередной гуманитарный груз отправлен из Рязани на Донбасс

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов и глава муниципального образования Татьяна Панфилова посетили зону СВО и передали квадрокоптеры и другое высокотехнологичное оборудование и снаряжение военнослужащим, мобилизованным в Рязанской области.

Татьяна Панфилова пообщалась с военнослужащими, поблагодарила их за мужество и верность долгу и поздравила земляков с присвоением очередных званий. Во время разговора обсудили необходимость дополнительной помощи, а также меры поддержки, которую оказывают их семьям.

Кроме того, гуманитарный груз, собранный депутатами Рязанской городской Думы и сотрудниками администрации города, был отправлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Медицинским работникам и бойцам, находящимся на лечении после ранений, передали медикаменты, расходные материалы, предметы личной гигиены, а также пасхальные куличи.

— Считаю своим долгом поддержать наших ребят, участвующих в специальной военной операции, — отметила Татьяна Панфилова. — Мы верим в наших бойцов и ждем их домой с победой.