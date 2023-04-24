spot_img
Понедельник, 24 апреля, 2023

Очередной гуманитарный груз отправлен из Рязани на Донбасс

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов и глава муниципального образования Татьяна Панфилова посетили зону СВО и передали квадрокоптеры и другое высокотехнологичное оборудование и снаряжение военнослужащим,  мобилизованным в Рязанской области.

Татьяна Панфилова пообщалась с военнослужащими, поблагодарила их за мужество и верность долгу и поздравила земляков с присвоением очередных званий. Во время разговора обсудили необходимость дополнительной помощи, а также меры поддержки, которую оказывают их семьям.

Кроме того, гуманитарный груз, собранный депутатами Рязанской городской Думы и сотрудниками администрации города, был отправлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Медицинским работникам и бойцам, находящимся на лечении после ранений,  передали медикаменты, расходные материалы, предметы личной гигиены, а также пасхальные куличи.

— Считаю своим долгом поддержать наших ребят, участвующих в специальной военной операции, — отметила Татьяна Панфилова. —  Мы верим в наших бойцов и ждем их домой с победой.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации