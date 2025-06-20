Обзор событий рязанского Избиркома: подготовка к выборам и общественная активность

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях уходящей недели, которые связаны с деятельностью Избирательной комиссии Рязанской области.

В детском саду №14 посёлка Александро-Невского прошло специальное мероприятие, организованное вместе с Территориальной избирательной комиссией. Цель акции — научить малышей азам гражданского общества с помощью мультфильма «Сказочные выборы».

Елена Владимировна Есенкина, председатель участковой избирательной комиссии №450, известна своими многочисленными талантами и инициативами. Она много лет возглавляет комиссию, преподает в школе, участвует в фольклорных ансамблях и создает игрушки для театральных постановок.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко участвовал в публичных слушаниях исполнения бюджета региона за 2024 год. Рассматривались расходы на социальную защиту, коммунальные услуги и инфраструктурные проекты. В мероприятии участвовали депутаты, чиновники, контрольно-счетная палата, главы муниципалитетов и общественные деятели.

Важная информация для участников избирательного процесса!

Электронные обращения в избиркомы Рязанской области принимаются только через официальные сайты после регистрации и подтверждения личности через ЕСИА. Изменения внесены Федеральным законом № 67-ФЗ и постановлением ЦИК России № 202/1558-8 от 11 июня 2025 г.

Молодёжь Рязанской области прошла по маршруту, описанному Константином Паустовским, преодолев 106 км за пять дней.

Активное участие принимал член Молодёжной избирательной комиссии Всеволод Калустов, отметив значение путешествия для патриотического воспитания и здоровья молодёжи.

«Русская природа кажется бедной, невыразительной… Но стоит посмотреть внимательнее — и она открывается вся, до дна», — именно эти строки написал советский писатель, вдохновившись просторами лесной Мещёры.

Проведен семинар по подготовке выборов сентября 2025 года в Рязанской области. Обсуждали изменения в законодательстве, использование IT-платформы ГАС «Выборы», оперативное реагирование на обращения избирателей и проекты «Мобильный избиратель» и «ИнформУИК».

«Наша задача — обеспечить прозрачный, честный и доступный процесс голосования, позволяющий каждому жителю нашей области выразить свое мнение!», — сказал председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко.

По итогам заседания №149 избирательной комиссии Рязанской области внесены изменения в инструкции по финансированию выборов, установлены правила учета рекламы, создана рабочая группа по информационным спорам, организована горячая линия и определены требования к размещению агитационных материалов.