Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения

В Рязанской области завершилось обучение членов участковых избирательных комиссий.

По дополнительной профессиональной программе «Организация работы участковой избирательной комиссии на выборах в единый день голосования 14 сентября 2025 года» повысили квалификацию 969 членов УИК.

26 августа состоялось 165 заседание Избирательной комиссии Рязанской области.

Из зарегистрированных списков кандидатов исключены кандидаты в депутаты трёх избирательных объединений: «Коммунисты России», «Зелёные», КПРФ и внесены изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу.

«ИнформУИК»: информирование избирателей не только по месту жительства наших избирателей, но и на предприятиях нашего региона

В Академии ФСИН России состоялось информационное мероприятие для избирателей.

«Мобильный избиратель» — голосуй там, где удобно!

Теперь вы можете проголосовать на любом избирательном участке на территории Рязанской области!

Проект «ИнформУИК»: информационная кампания, посвящённая выборам 2025 года, продолжается.

27 августа 2025 года, состоялась очередная встреча в рамках проекта «ИнформУИК» с сотрудниками Управления ФСИН России по Рязанской области.

Уважаемые рязанцы, Избирательная комиссия Рязанской области поздравляет вас с Днём города и 930-летием Рязани!

Рязань — один из древнейших городов России, богатый историей и культурными традициями, которыми по праву можно гордиться.

Герои Земля рязанской

Надежда Чумакова и ее вклад в Развитие Рязани.

В День города Рязани, 29 августа 2025 года, мы вспоминаем выдающихся личностей, которые оставили неизгладимый след в истории нашего города.

29 августа состоялось 166 заседание Избирательной комиссии Рязанской области.

Утверждены формы удостоверений об избрании депутатами, принято решение о сроке и времени передачи избирательных бюллетеней, Определён график работы Избирательной комиссии на дни голосования — 12, 13 и 14 сентября.

