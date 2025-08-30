Суббота, 30 августа, 2025
16.2 C
Рязань
Общество

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения

Анастасия Мериакри

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

В Рязанской области завершилось обучение членов участковых избирательных комиссий.

По дополнительной профессиональной программе «Организация работы участковой избирательной комиссии на выборах в единый день голосования 14 сентября 2025 года» повысили квалификацию 969 членов УИК.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

26 августа состоялось 165 заседание Избирательной комиссии Рязанской области.

Из зарегистрированных списков кандидатов исключены кандидаты в депутаты трёх избирательных объединений: «Коммунисты России»,  «Зелёные», КПРФ и  внесены изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

«ИнформУИК»: информирование избирателей не только по месту жительства наших избирателей, но и на предприятиях нашего региона

В Академии ФСИН России состоялось информационное мероприятие для избирателей.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

«Мобильный избиратель» — голосуй там, где удобно!

Теперь вы можете проголосовать на любом избирательном участке на территории Рязанской области!

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Проект «ИнформУИК»: информационная кампания, посвящённая выборам 2025 года, продолжается.

27 августа 2025 года, состоялась очередная встреча в рамках проекта «ИнформУИК» с сотрудниками Управления ФСИН России по Рязанской области.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Уважаемые рязанцы, Избирательная комиссия Рязанской области поздравляет вас с Днём города и 930-летием Рязани!

Рязань — один из древнейших городов России, богатый историей и культурными традициями, которыми по праву можно гордиться.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Герои Земля рязанской

Надежда Чумакова и ее вклад в Развитие Рязани.

В День города Рязани, 29 августа 2025 года, мы вспоминаем выдающихся личностей, которые оставили неизгладимый след в истории нашего города.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

29 августа состоялось 166 заседание Избирательной комиссии Рязанской области.

Утверждены формы удостоверений об избрании депутатами, принято решение о сроке и времени передачи избирательных бюллетеней, Определён график работы Избирательной комиссии на дни голосования — 12, 13 и 14 сентября.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Эти и другие новости вы сможете найти в официальном Telegram-канале.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Новости России

«Как в анекдоте»: Сладков рассказал, чем его удивил Белоусов при личной встрече

Министр обороны Андрей Белоусов глубоко погрузился в ситуацию, происходящую...
Новости России

«Страна души»: что пошло не так с отдыхом в Абхазии и почему туристы недовольны

В Абхазии продолжают бороться с «россиянами-нищебродами»

Последние новости

Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Власть и политика

Павел Малков встретился с руководителями делегаций, прибывших на празднование 930-летия Рязани

Глава региона пригласил представителей делегаций посетить кремль, рязанские музеи и ВДНХ, Лыбедский бульвар, Нижний и Верхний городские парки, другие объекты благоустройства.
Медицина

Две двойни за сутки родились в Рязанском перинатальном центре

Обе пары двойняшек появились на свет чуть раньше срока, роды у мам прошли самостоятельно.
Общество

В Рязани прошёл пятый музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

Как всегда — гостям приготовили много шуток, песен и сюрпризов!
Новости России

Кто они после этого?: военкор Сладков рассказал о шокирующем поведении украинских солдат

Комбат, который принимал участие в отражении украинского контрнаступления под Работино весной-летом 2023 года, рассказал военкору, что во время затишья его бойцы собирали тела погибших российских солдат, чтобы эвакуировать.
Новости России

Арахнолог объяснил, опасны ли замеченные в Подмосковье огромные волосатые пауки

По мнению арахнолога, на их появление могла повлиять тёплая погода.
Новости России

В России набирает популярность новый тренд — «сонные туры». Эксперт объяснил, стоит ли переплачивать

Россияне начали бронировать специальные «сонные туры», чтобы выспаться и избавиться от усталости. Номера в таких отелях оснащены ортопедическими матрасами, утяжелёнными одеялами и масками для сна.
Общество

«Кот учёный» появился на территории РГУ имени С.А. Есенина

Жанровая скульптура установлена в год 110-летия университета у дуба, которому насчитывается больше 140 лет.