Обзор событий рязанского Избиркома: итоги заседаний, визиты и общественные мероприятия

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Избирательная комиссия Рязанской области выпустила серию видеороликов ко Дню защиты детей.

Специально для детей была подготовлена серия видеороликов, где они честно отвечали на довольно взрослые вопросы о выборах, полномочиях власти и значении голосования.

«Вы растёте и развиваетесь, изучаете мир вокруг себя, постепенно начинаете интересоваться важными вопросами политики и гражданского общества. Именно вам предстоит строить будущее России, принимать решения и формировать общество завтрашнего дня!», – написал Избирком в своем Telegram-канале

Визит члена Совета при Президенте РФ по правам человека.

Избирательную комиссию Рязанской области с рабочим визитом посетил Александр Брод, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Вместе с председателем облизбиркома Андреем Сидоренко и уполномоченным по правам человека Натальей Епихиной он обсудил подготовку к Единому дню голосования 14 сентября 2025 года. Особое внимание уделено созданию доступной среды для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжается знакомство рязанцев с лицами избирательной системы региона.

Продолжается рубрика о людях, обеспечивающих работу избирательной системы. Светлана Николаевна Вербицкая – председатель участковой комиссии в селе Журавинка (Ряжский муниципальный округ), мастер народных ремёсел, создающая уникальные вышитые иконы. А ещё она капитан команды «Удача рыбака», регулярно побеждающей на фестивале «Рановская уха».

День соседей и призыв к участию в выборах.

Председатель ТИК Рыбновского района Игорь Жихарев поздравил всех присутствующих с Днем соседей и напомнил жителям о предстоящих выборах в Рязанскую областную Думу и новую Рыбновскую окружную Думу, призвав всех проявить гражданскую активность 14 сентября.

«Добрые и дружные соседи – это в том числе и активные избиратели в руках которых есть все возможности для выбора достойных кандидатов, способных сделать нашу жизнь ещё лучше», – отметил Игорь Жихарев.

Состоялось заседания Избирательной комиссии Рязанской области №147.

На заседании утверждены:

перечень документов для кандидатов в Рязанскую областную Думу,

порядок сбора подписей,

полномочия территориальных комиссий по подготовке местных выборов.



Также запланирован семинар для председателей территориальных избирательных комиссий и проведена ротация кадров.

Кроме того, завершился Конкурс студенческих работ, посвящённых избирательному процессу.

Избирательная комиссия Рязанской области, совместно с прокуратурой и библиотекой имени Горького, организовала конференцию по итогам конкурса студенческих работ о выборах. 21 студент из 4 рязанских вузов (РГРТУ, Академия ФСИН, филиал университета Витте, РязГМУ) представили свои работы в номинациях «избирательное право» и «избирательный процесс». Лучшие авторы получили заслуженные награды от Избиркома.

Эти и другие новости вы сможете найти в официальном Telegram-канале Рязанского избиркома.