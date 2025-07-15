Вторник, 15 июля, 2025
18.7 C
Рязань
Новости России

Обвиняемым в покушении на Симоньян и Собчак оказался восьмиклассник

powder
Фото: @@xenia_sobchak

Один из обвиняемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак на момент задержания учился в восьмом классе, пишет ТАСС.

Агентство изучило судебные материалы и нашло формулировку с упоминанием этой информации.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в восьмом классе школы, не судимого», — говорится в постановлении.

Подростка обвиняют в участии в террористической организации, разбое, хулиганстве. Мера пресечения действует до 14 октября.

По данным ТАСС, 14 июля прошлого года в Москве и Рязанской области задержали членов группировки, они вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

Задержанные признались, что готовили покушение по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. По делу проходят восемь человек.

Самые читаемые материалы

Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Новости России

Юрист назвала данные и файлы, которые крайне опасно хранить в телефоне

В случае, если ваш телефон украдут или взломают, ими могут воспользоваться злоумышленники.
Общество

Скончалась акушер Рязанского перинатального центра Тамара Шевлякова

Ангел-хранитель для рожениц - такими словами вспоминают коллеги Тамару Валерьевну.
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...

Последние новости

Новости России

В Екатеринбурге девушку пытались изнасиловать толпой в ночном клубе

Жительница Екатеринбурга написала заявление в полицию о попытке группового...
Новости России

SHOT: в Ельце тряслись окна от взрывов

В города Елец Липецкой области минувшей ночью прогремели взрывы,...
Новости мира

Артист с вечеринки Ямаля заявил, что игрок с уважением относился к людям с карликовостью

Ранее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, обвинила Ямаля в использовании таких артистов в качестве «экзотического шоу».
Новости России

В Мордовии трагически погибла мать-героиня, спасая своих детей

В Мордовии погибла 37-летняя мать-героиня Наталья Юдинцева, пытаясь спасти 13-летнюю дочь, тонувшую в реке. Вместе с ней утонула и её 17-летняя дочь, которая тоже бросилась на помощь.
Новости России

В Москве увеличили интервалы на зеленой ветке метро

На центральном участке Замоскворецкой линии (линия 2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути
Новости мира

Эксперты рассказали, сколько ЗРК Patriot США реально могут отправить Украине

Оценивать ситуацию нужно, исходя как из заявлений Трампа, так и из логики устройства самой системы Patriot и производственных возможностей США. Какие возможны сценарии?
Происшествия

19-летний рязанец предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков

По версии следствия, с апреля по май 2025 года 19-летний рязанец в составе группы лиц сбывал наркотики с помощью сайта в интернете на территории Рязанской области. Сотрудники полиции поймали злоумышленника во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Общество

В Рязанской области почтили память Героя России Игоря Филькина

Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили к памятникам цветы, была отслужена панихида. Прошел митинг, на котором шла речь о подвиге Игоря Филькина и значении сохранения памяти о защитниках Отечества для будущих поколений, патриотическом воспитании молодежи.