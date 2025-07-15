Обвиняемым в покушении на Симоньян и Собчак оказался восьмиклассник

Один из обвиняемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак на момент задержания учился в восьмом классе, пишет ТАСС.

Агентство изучило судебные материалы и нашло формулировку с упоминанием этой информации.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в восьмом классе школы, не судимого», — говорится в постановлении.

Подростка обвиняют в участии в террористической организации, разбое, хулиганстве. Мера пресечения действует до 14 октября.

По данным ТАСС, 14 июля прошлого года в Москве и Рязанской области задержали членов группировки, они вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

Задержанные признались, что готовили покушение по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. По делу проходят восемь человек.