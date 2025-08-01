Обвиняемый в вымогательстве Константин Смирнов останется в рязанском СИЗО до 30 сентября

Рязанский областной суд оставил под стражей директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении К.М. Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Напомним, 23 июля Советский районный суд г. Рязани продлил срок содержания под стражей директора сетевого издания «Вид сбоку» К.М. Смирнова на 2 месяца, то есть по 30 сентября 2025 года включительно.