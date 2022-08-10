Обвиняемый в надругательстве над девочкой житель Кубани пытался сбежать, но уснул в машине

Житель Краснодарского края, обвиняемый в сексуальном насилии над ребенком, хотел сбежать, но съехал с дороги и уснул в машине, где его и задержали, сейчас мужчина заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Мостовского района Краснодарского края, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности пятилетней девочки», — говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2022 года 36-летний обвиняемый был в гостях у родственников в одном из поселков Темрюкского района, где выпил спиртное. По данным следствия, пьяный мужчина вышел на улицу, где встретил проживавшую по соседству пятилетнюю девочку и совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Девочка в тот же день рассказала о произошедшем матери, которая связалась с правоохранительными органами. Обвиняемый хотел уехать с места происшествия на машине, но съехал с дороги и уснул, так его и задержали.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.