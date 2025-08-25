Понедельник, 25 августа, 2025
16.1 C
Рязань
Новости России

Обвиняемый в изнасиловании дочери уралец погиб на СВО до вынесения приговора

Алексей Самохин
Уралец, обвиняемый в изнасиловании своей 13-летней дочери, не стал дожидаться приговора и отправился на СВО. По информации портала E1.RU, 41-летний Михаил, которому грозило до 17 лет лишения свободы, погиб в зоне боевых действий. Эту информацию подтвердили его знакомые и близкие.

«Дело передали в суд в конце 2024 года, прокурор просил 17 лет. Миша 4 февраля заключил контракт, потом убыл. Сейчас стало известно, что он погиб 4 марта. Пришло официальное письмо от военкомата. Пишут, что выполнял боевое задание и погиб, проявив стойкость и мужество. Для нас это большая трагедия», — рассказал один из близких погибшего.

Тело Михаила сейчас ожидают в Берёзовском, где его похоронят на аллее погибших в СВО. Уголовное дело приостановлено, и в дальнейшем будет прекращено в связи со смертью обвиняемого.

По данным следствия, инцидент произошёл летом 2023 года в посёлке Кедровка, где дочь проводила время с отцом. Осенью девочка вернулась к матери, которая находится в разводе с мужчиной, и рассказала об изнасиловании. Женщина сразу же обратилась в полицию.

На уральца возбудили уголовное дело по двум статьям: «Действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетнего» и «Изнасилование малолетней». При этом некоторые знакомые мужчины не могли поверить в произошедшее. 

«Парень рос на моих глазах. Добрый, отзывчивый, но из-за доброты всегда и страдал. Не верю, что он мог такое сделать, и многие со мной согласны», — рассказала одна из его знакомых.

В прошлом мужчина уже был дважды судим — за побои и хранение наркотиков. У него осталось четверо детей, он работал кладовщиком. По данным журналистов, свою вину он признал.

