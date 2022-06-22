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Среда, 22 июня, 2022

Обвинившую мужа в педофилии жительницу нашли мертвой в лесу в Красноярском крае

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Обвинившую мужа в педофилии жительницу нашли мертвой в лесу в Красноярском крае

Стражи порядка нашли в лесу тело женщины в Красноярском крае без признаков насильственной с смерти, пишет NGS24.RU.

По предварительной версии, ранее она обвиняла своего супруга в домогательствах к трехлетней дочери. В итоге мужчина оказался в СИЗО. Сначала он дал признательные показания, однако потом стал отрицать свою вину.

Выяснилось, что перед уходом его супруга оставила записку, в которой призналась, что оклеветала мужа. При этом ее чистосердечное признание к делу не приобщили.

«Я его оклеветала», «Моя ложь меня и убила», – написала женщина.

Знакомый с семьей человек сообщил, что она страдала хроническим неврологическим заболеванием. Соседи рассказали, что перед уходом в лес женщина сильно ругалась на свою дочь. Уходя, она забрала из дома все лекарства.

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