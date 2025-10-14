Вторник, 14 октября, 2025
4 C
Рязань
Погода

Обширный североатлантический циклон будет управлять погодой в Рязанской области

Валерия Мединская
Фото: 7info

Метеоролог Евгений Тишковец в своём телеграм-канале рассказал, как изменит погоду надвигающийся на Европейскую территорию России обширный североатлантический циклон.

Во вторник синоптическая ситуация на большей части Европейской России обусловится обширным циклоном североатлантического происхождения, что сулит по-осеннему пасмурную и дождливую погоду с наибольшим количеством осадков в Волго-Вятском регионе, Заволжье, юго-западе Башкортостана и западе Оренбуржья. При этом в отдельных районах среднего Предуралья, Коми, Поморья, Северо-Запада страны и Центральной России осадки будут переходить в смешанное агрегатное состояние, то есть к дождю будет примешиваться мокрый снег. И только в низовьях Волги, благодаря гребню антициклона, день прогнозируется солнечный и сухой.

Температурный фон останется существенно ниже положенной многолетней нормы. Днём на Русском Севере и в Средней полосе России +2…+7, в Поволжье и Черноземье +7…+12, на юге местами до 12…17 тепла.

В столичном регионе продолжатся аномальные дожди. Вчера за день местами (Н-Иерусалим) выпало по 49 литров небесной воды на метр площади, что составляет 80% от всего октябрьского объема небесной влаги. В Можайске установлен суточный рекорд осадков – 33 мм (пал прежний рекорд 1960 г. – 17 мм). Так же обновлен дождливый рекорд в Коломне (10 мм 2025 г. против 8 мм 2012 г). В Москве, на главной метеостанции ВДНХ, обошлось без сенсации — за сутки зафиксировано 15 литров воды на метр квадратный.

В столице и соседних регионах, в том числе в Рязанской области, сейчас не по сезону холодно, фактическая температура +3,6. Пасмурно. Облака с нижней границей 300-600 м. Дождь. Видимость 9 км. Ветер западный, северо-западный 1 м/с. Влажность 94%. Атмосферное давление пониженное — 740,7 мм рт. ст.

В течение дня в тылу циклона сохранится пасмурная погода, временами осадки, но уже меньшей интенсивности и преимущественно в виде дождя, местами возможно с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. В дневные часы +3…+6, что на 3 градуса ниже нормы. Атмосферное давление продолжит расти и составит 743 мм рт. ст. До четверга сохранится не по сезону холодная погода, и только к выходным температурный фон вернется в климатическое русло середины осени — столбики максимальных термометров поднимутся до +6…+9. Однако, на улучшение метеоусловий рассчитывать не приходится.

— Глубокая осень пришла окончательно и бесповоротно, — констатирует Евгений Тишковец.

