Общество «Знание» организовало мероприятия ко Дню семьи, любви и верности в Рязанской области

Государственный праздник приурочен ко дню памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. Различные просветительские и культурные мероприятия проходят сегодня по всей стране, в том числе – в Рязанской области. К ним присоединилось и Российское Общество «Знание».
Год семьи ознаменовал усиление государственной политики по поддержке семей в России. Благодаря президенту Владимиру Путину семья вновь приобрела высокий нравственный смысл.
На протяжении недели в Рязанской области проходил цикл просветительских мероприятий к праздничной дате.
Эксперт по эффективности процессов и людей, председатель рязанского отделения Национальной родительской ассоциации и общественного совета проекта «Крепкая семья» Зоя Харлина выступила на площадках Рязаньстата и ОСФР по Рязанской области. Вместе с сотрудниками ведомств она обсудила секреты гармоничных отношений с близкими, а также меры поддержки семей в нашей стране.
В рамках просветительских событий слушателей ожидали и интерактивные форматы. Так, в детском оздоровительном лагере «Звездный» состоялся Фестиваль молодых семей «Мама, папа, я!», участники которого смогли узнать о творчестве как пути к познанию самих себя. Для воспитанников лагеря «Солнечный» тематическую игру провела сотрудник Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Екатерина Сараева, а Зоя Харлина прочитала лекцию «Женщина – эмоциональный центр семьи» в региональном Штабе общественной поддержки.
Выступить в роли спикера и прочесть лекцию в рамках Дня семьи, любви и верности можно, получив доступ к материалам на сайте. Выступления посвящены основам эффективной коммуникации, знакомству с техниками разрешения конфликтов и экологичного выражения чувств.
Зарегистрироваться на мероприятия и узнать больше информации о деятельности Российского общества «Знание» можно на сайте.