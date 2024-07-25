Общество «Знание» организовало мероприятия ко Дню семьи, любви и верности в Рязанской области

Государственный праздник приурочен ко дню памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, которые считаются покровителями семьи и брака. Различные просветительские и культурные мероприятия проходят сегодня по всей стране, в том числе – в Рязанской области. К ним присоединилось и Российское Общество «Знание».

Год семьи ознаменовал усиление государственной политики по поддержке семей в России. Благодаря президенту Владимиру Путину семья вновь приобрела высокий нравственный смысл.

«Именно семья, любовь и верность лежат в основе России как государства, объединяя все её народности и конфессии. Эти ценности веками передаются из поколения в поколение, являясь нашим нравственным стержнем. В рамках просветительской деятельности Общества «Знание» мы регулярно проводим мероприятия, организуем лекции и встречи, направленные на укрепление традиционных ценностей, – отметил Первый заместитель генерального директора Дмитрий Рыбальченко. – Отдельно хочу пожелать, чтобы в доме каждого всегда царила любовь, взаимопонимание и счастье!».

На протяжении недели в Рязанской области проходил цикл просветительских мероприятий к праздничной дате.

Эксперт по эффективности процессов и людей, председатель рязанского отделения Национальной родительской ассоциации и общественного совета проекта «Крепкая семья» Зоя Харлина выступила на площадках Рязаньстата и ОСФР по Рязанской области. Вместе с сотрудниками ведомств она обсудила секреты гармоничных отношений с близкими, а также меры поддержки семей в нашей стране.

В рамках просветительских событий слушателей ожидали и интерактивные форматы. Так, в детском оздоровительном лагере «Звездный» состоялся Фестиваль молодых семей «Мама, папа, я!», участники которого смогли узнать о творчестве как пути к познанию самих себя. Для воспитанников лагеря «Солнечный» тематическую игру провела сотрудник Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Екатерина Сараева, а Зоя Харлина прочитала лекцию «Женщина – эмоциональный центр семьи» в региональном Штабе общественной поддержки.

«Семью, любовь и верность не купишь ни за какие деньги мира. Взращивая в своей семье любовь и верность, вы укрепляете ее день ото дня. Семья нам силы. Любовь – согревает наши сердца. Верность – дарит уверенность», – комментирует Зоя Харлина

Выступить в роли спикера и прочесть лекцию в рамках Дня семьи, любви и верности можно, получив доступ к материалам на сайте. Выступления посвящены основам эффективной коммуникации, знакомству с техниками разрешения конфликтов и экологичного выражения чувств.

Зарегистрироваться на мероприятия и узнать больше информации о деятельности Российского общества «Знание» можно на сайте.