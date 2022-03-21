Общая система блокировки спам-звонков появится в ближайшие месяцы

Во II квартале 2022 года появится новая система блокировки спам-звонков и смс. На сайте ФАС и четырех основных операторов связи (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) граждане смогут через специальную форму подать жалобу на рекламу, поступившую без их согласия, выяснили «Известия».

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После обращения клиент оперативно получит ответ от своего оператора. Планируется, что номер, с которого поступил спам, будет заблокирован в течение 72 часов всеми компаниями, которые подключены к этой системе.

В антимонопольной службе подтвердили, что в ближайшее время появится такая система. Там отметили, что в ведомство поступает большое количество жалоб от россиян на новый вид спам-звонков из-за границы с использованием подменных номеров.

Операторы ожидают, что такое решение позволит эффективнее бороться со спамом. Сейчас компании создают форму обратной связи для обращений. Новая система позволит «большой четверке» обмениваться информацией, проводить оперативный анализ и блокировать спам-звонки и нежелательные рассылки, сообщили в пресс-службе «Билайна».

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Там считают, что сервис будет запущен к 1 июня 2022-го.

Такое решение будет эффективно, однако стоит предусмотреть проверку обращений с помощью статистики звонков, блокировать номера только после определенного количества жалоб и создать возможность для разблокировки, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов Владимир Ульянов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Номер на подмену: в России появится общая система блокировки спама