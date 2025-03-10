Общага знакомая, студенты – новые: сериал «Универ. Молодые» выходит на ТНТ 10 марта

Среди старшего поколения принято считать, что «самые лучшие годы» – это школьные. Что ж, миллениалы и зумеры с этим в корне не согласны. Ибо разве может быть время подъемов к семи утра и бесконечных домашних заданий лучше той самой наполненной, свободной студенческой жизни со всеми её вечеринками, неожиданными знакомствами и попытками выжить на стипендию? Конечно нет! И раз именно университет оставляет нам самые яркие воспоминания, порой даже слишком, это ли не причина оценить продолжение всем известной франшизы «Универ» – «Универ. Молодые»?

Снова 510-й блок общежития МВГУ – знакомые три комнаты, диван и кухонная стенка, но с неизвестными пока зрителю пятью первокурсниками, каждый и каждая из которых представляют собой новую молодёжь, смелую на грани с наглостью в одних случаях, неловкую и наивную – в других. Итак, герои современности у нас такие: тусовщик и юморист Фёдор, «бабушкин внук» Славик, труженица Полина, спортсмен Паша, красавица из деревни Аня – все они оказались в вузе по своим соображениям и чуть из него не вылетели уже общими усилиями, но Зуев свидетель, эти ребята со своим умением попадать в нелепые ситуации ещё дадут фору легендарному прошлому поколению. Как? Можно посмотреть уже 10 марта в 20:00 на ТНТ!

На самом деле каждый из «перваков» гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Например, Фёдор, Казанова и любитель попонтоваться, хочет стать стендапером, и пусть поначалу юмор его не впечатляет, когда жизнь – и хитрость Полины – вынуждает молодого человека по-настоящему поработать, и материал для его разгонов становится более злободневным и интересным.

Реклама

В свою очередь Славик, неудачник, живущий по советам бабушки, предстаёт комедийным антиподом Фёдора – социально не адаптированным и потому подверженным нападкам местных задир, что в итоге оборачивается неожиданным и потому уморительным образом. Его наивность и простодушие напоминают зрителям, что герои только-только переступили порог взрослой жизни.

Особенно ярко звучит эхо наших дней в персонаже Полины, работающей курьером – и представить сейчас трудно, что мы когда-то справлялись без них. К слову, девушка не впервые оказывается среди только-только поступивших, а значит служит своего рода оплотом мудрости среди неудержимых друзей. Сочетание тягот трудовых будней с личными переживаниями делает ее сюжетную ветку наиболее реалистичной и близкой.

Наконец, Аня, мечтающая о красивой жизни в Москве, и Паша, приставленный следить за героиней её братом Кузей, спортсмен и немного тормоз – вместе они представляют собой дуэт противоположностей, вокруг которого крутится больше всего около романтических шуток. Но не торопитесь с выводами, ибо Ане нет дела до исполнительного друга – девушке подавай кого постарше…

Но в университете ведь и нельзя без надзора взрослых, так? Потому в числе преподавательского состава к нам вернулась Вика Бобр, ровно как и в общежитии вахтёром стал глупый и очаровательный бедолага Кисель. Словом, все входные данные для отличного юмористического сериала, играющего на актуальных проблемах современной студенческой молодежи – на лицо! Борьба с тараканами, попытки задобрить комендантшу, долгие лекции и шумные вечера в клубах – всё это зрители увидят на экранах и поймают мощную волну ностальгии!

Возрастное ограничение 16+