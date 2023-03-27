Понедельник, 27 марта, 2023
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Образовательная платформа «Курсы.ру» разыгрывает грант 100 000₽ и iMac

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Образовательная платформа «Курсы.ру» разыгрывает грант 100 000₽ и iMac

Образовательная платформа Курсы.ру запустила масштабный конкурс среди студентов – «Твой EdTech».

Участники смогут воплотить свои идеи и создать уникальный проект в сфере онлайн-образования. Команда Курсы.ру верят в способности молодых специалистов и разыгрывают большой грант. Заполняй анкету и реализуй свою идею, участие бесплатно.

Условия участия

Требования к участникам конкурса:

  • Возрастная категория – от 18 лет
  • Студенты ВУЗов, ССУЗов – любой формы обучения и любой специальности

Участвуйте в конкурсе индивидуально или объединитесь с единомышленниками в команды до 5 человек.

Следующий шаг – выбор актуальной проблемы сферы образования, которую конкурсанты смогут решить посредством своего проекта:

  • Повышение кост-эффективности для бизнеса
  • Повышение эффективности образования
  • Персонализация образования
  • Геймификация образования
  • Увеличение процента доходимости до конца курса

С проблемой определились, далее выбираем инструменты для реализации проекта:

  • Искусственный интеллект
  • Нейросети
  • AR/VR-технологии
  • BigData
  • NLP-chat

В результате получаем готовый продукт, который повысит эффективность в сфере онлайн-образования и сможет решить одну из ее проблем.

Даты и этапы проведения

Конкурс включает 4 этапа. На каждом будет проходить отбор участников по трем критериям:

  • анализ сильных и слабых сторон проекта
  • технологии реализации
  • значимость конечного продукта

Расписание:

  • С 9 марта по 15 апреля – принимаются заявки на участие в конкурсе
  • С 9 марта по 20 апреля – период на разработку конкурсантами заявленного проекта
  • С 20 по 24 апреля – оценка Оргкомитетом проекта, отбор 10 лучших идей для прохождения в финал
  • 5 мая – онлайн-финал конкурса, презентация участниками продукта, определение победителей жюри

Что даст участие

  • Главный приз – 100 000 рублей и iMac M1 Ø24
  • Создание собственной команды для совместной работы
  • Возможность внести собственный вклад в онлайн-образование
  • Повышение hard и soft skills
  • Полезные связи и знакомства

Подписывайтесь на телеграмм канал конкурса, чтобы быть в курсе последних новостей https://t.me/kursy_education.

Организаторы

Онлайн-проект «Курсы.ру» – главный и основной организатор всероссийского конкурса «Твой EDTECH». Это крупный агрегатор онлайн-курсов по всем отраслям образовательной структуры. На сайте собраны лучшие курсы различных индустрий – от IT-сферы до дизайна. Здесь каждый найдет свое направление для саморазвития. Реализуйте свой потенциал вместе с «Курсы.ру», а команда агрегатора в этом поможет!

Данные «Курсы.ру»

Наименование: ООО «Курсы.Ру»
ОГРНИП: 1225400032956
Сайт: https://kursy.ru/
Контакты: 88001004963
E-mail: [email protected]
ТГ-канал: https://t.me/kursy_education

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