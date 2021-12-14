Образовательная платформа GeekBrains выяснила, где чаще всего программисты ищут работу

Ежемесячный доход большинства IT-специалистов (45%) составляет от 100 000 до 300 000 рублей.

Более трети программистов (35,3%) ищут дополнительный источник дохода.

Самые популярные платформы по поиску среди разработчиков – HeadHunter и Telegram-каналы.

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Образовательная платформа GeekBrains изучила, где разработчики чаще всего находят вакансии или новые проекты. Исследование проведено в ноябре 2021 года. В опросе приняли участие более 4 000 респондентов.

Текущий ежемесячный доход большинства IT-специалистов составляет от 100 000 до 300 000 рублей, такой ответ выбрали 45% респондентов. 20% затрудняются ответить, 14% от 60 000 до 100 000 рублей, 10% опрошенных зарабатывают от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Какой ваш средний ежемесячный доход? Процент От 100 000 до 300 000 рублей 45% Затрудняюсь ответить 20% От 60 000 до 100 000 рублей 14% От 300 000 до 1 000 000 рублей 10% От 30 000 до 60 000 рублей 7% Менее 30 000 рублей 3% Более 1 000 000 рублей 1%

Половина респондентов для поиска работы используют сервис HeadHunter, немного меньше опрошенных (47%) отдают предпочтение отраслевым Telegram-каналам. Также в топ рейтинга попали: нетворкинг (поиск работы через друзей и знакомых), социальная сеть LinkedIn (заблокирована в России), Facebook и Habr Карьера (крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов).

Где вы чаще всего находите вакансии или интересные для себя проекты (множественный выбор)? Процент HeadHunter 50% Telegram-каналы 47% Нетворкинг 37% LinkedIn 27% Facebook 16% Habr Карьера 13%

«Мы считаем, что пока дефицит опытных IT-специалистов не сократится, тренд останется прежним: junior-разработчики будут искать вакансии на job-сайтах, а опытных специалистов продолжат перехватывать раньше того, как он дойдут специализированных сервисов», — комментирует генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

При этом целью поиска вакансий или новых проектов респонденты назвали дополнительный источник дохода, так ответили более 35% опрошенных. 28,5% оценивают поиск работы как повышение.