Образовательная платформа GeekBrains выяснила, где чаще всего программисты ищут работу

Ежемесячный доход большинства IT-специалистов (45%) составляет от 100 000 до 300 000 рублей.
Более трети программистов (35,3%) ищут дополнительный источник дохода.
Самые популярные платформы по поиску среди разработчиков – HeadHunter и Telegram-каналы.
Образовательная платформа GeekBrains изучила, где разработчики чаще всего находят вакансии или новые проекты. Исследование проведено в ноябре 2021 года. В опросе приняли участие более 4 000 респондентов.
Текущий ежемесячный доход большинства IT-специалистов составляет от 100 000 до 300 000 рублей, такой ответ выбрали 45% респондентов. 20% затрудняются ответить, 14% от 60 000 до 100 000 рублей, 10% опрошенных зарабатывают от 300 000 до 1 000 000 рублей.
|Какой ваш средний ежемесячный доход?
|Процент
|От 100 000 до 300 000 рублей
|45%
|Затрудняюсь ответить
|20%
|От 60 000 до 100 000 рублей
|14%
|От 300 000 до 1 000 000 рублей
|10%
|От 30 000 до 60 000 рублей
|7%
|Менее 30 000 рублей
|3%
|Более 1 000 000 рублей
|1%
Половина респондентов для поиска работы используют сервис HeadHunter, немного меньше опрошенных (47%) отдают предпочтение отраслевым Telegram-каналам. Также в топ рейтинга попали: нетворкинг (поиск работы через друзей и знакомых), социальная сеть LinkedIn (заблокирована в России), Facebook и Habr Карьера (крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов).
|Где вы чаще всего находите вакансии или интересные для себя проекты (множественный выбор)?
|Процент
|HeadHunter
|50%
|Telegram-каналы
|47%
|Нетворкинг
|37%
|27%
|16%
|Habr Карьера
|13%
«Мы считаем, что пока дефицит опытных IT-специалистов не сократится, тренд останется прежним: junior-разработчики будут искать вакансии на job-сайтах, а опытных специалистов продолжат перехватывать раньше того, как он дойдут специализированных сервисов», — комментирует генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.
При этом целью поиска вакансий или новых проектов респонденты назвали дополнительный источник дохода, так ответили более 35% опрошенных. 28,5% оценивают поиск работы как повышение.
|С какой целью вы смотрите вакансии (множественный выбор)?
|Процент
|Найти дополнительный источник дохода, подработку
|35,3%
|Получить повышение
|28,5%
|Открыть свой бизнес
|17,9%
|Ничего из перечисленного не подходит
|17,3%
|Никаких изменений не планирую
|17,2%
|Ищу новую работу
|11,4%
|Начать заниматься фрилансом или работать на себя
|10,6%
|Хочу найти новую работу, где буду преподавать
|7,4%