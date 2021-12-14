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Вторник, 14 декабря, 2021
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Образовательная платформа GeekBrains выяснила, где чаще всего программисты ищут работу

7info

Ежемесячный доход большинства IT-специалистов (45%) составляет от 100 000 до 300 000 рублей.

Более трети программистов (35,3%) ищут дополнительный источник дохода.

Самые популярные платформы по поиску среди разработчиков – HeadHunter и Telegram-каналы.

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Образовательная платформа GeekBrains изучила, где разработчики чаще всего находят вакансии или новые проекты. Исследование проведено в ноябре 2021 года. В опросе приняли участие более 4 000 респондентов.

Текущий ежемесячный доход большинства IT-специалистов составляет от 100 000 до 300 000 рублей, такой ответ выбрали 45% респондентов. 20% затрудняются ответить, 14% от 60 000 до 100 000 рублей, 10% опрошенных зарабатывают от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Какой ваш средний ежемесячный доход?Процент
От 100 000 до 300 000 рублей45%
Затрудняюсь ответить20%
От 60 000 до 100 000 рублей14%
От 300 000 до 1 000 000 рублей10%
От 30 000 до 60 000 рублей7%
Менее 30 000 рублей3%
Более 1 000 000 рублей1%

Половина респондентов для поиска работы используют сервис HeadHunter, немного меньше опрошенных (47%) отдают предпочтение отраслевым Telegram-каналам. Также в топ рейтинга попали: нетворкинг (поиск работы через друзей и знакомых), социальная сеть LinkedIn (заблокирована в России), Facebook и Habr Карьера (крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов).

Где  вы чаще всего находите вакансии или интересные для себя проекты (множественный выбор)?Процент
HeadHunter50%
Telegram-каналы47%
Нетворкинг37%
LinkedIn27%
Facebook16%
Habr Карьера13%

«Мы считаем, что пока дефицит опытных IT-специалистов не сократится, тренд останется прежним: junior-разработчики будут искать вакансии на job-сайтах, а опытных специалистов продолжат перехватывать раньше того, как он дойдут специализированных сервисов», комментирует генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

При этом целью поиска вакансий или новых проектов респонденты назвали дополнительный источник дохода, так ответили более 35% опрошенных. 28,5% оценивают поиск работы как повышение.

С какой целью вы смотрите вакансии (множественный выбор)?Процент
Найти дополнительный источник дохода, подработку35,3%
Получить повышение28,5%
Открыть свой бизнес17,9%
Ничего из перечисленного не подходит17,3%
Никаких изменений не планирую17,2%
Ищу новую работу11,4%
Начать заниматься фрилансом или работать на себя10,6%
Хочу найти новую работу, где буду преподавать7,4%

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