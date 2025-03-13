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Новости Рязани и области

Образцовое предприятие Рязанской области поделилось опытом бережливого производства

Анастасия Мериакри

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели первую экскурсию на модельное предприятие Рязанской области ― МГК «Световые Технологии». Ознакомительный визит прошел в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Световые Технологии» одними из первых получили статус «модельного» предприятия в регионе. Компании есть, что показать: внедрение инструментов бережливого производства позволило сократить время протекания процесса почти на 22%, незавершенного производства ― на 24%, а выработку персонала увеличить на 19%. За успехи в оптимизации производства «Световые Технологии» получили статус модельного предприятия, что дает право проводить экскурсии для потенциальных участников федпроекта и тех, кто уже внедряет у себя бережливое производство.

Один из таких визитов состоялся 12 марта. Производственные цеха «Световых Технологий» посетили представители «Рэдвент инжиниринг» ― производителя вентиляционных воздухораспределителей из алюминия и стали. Сотрудники модельного предприятия рассказали коллегам, что дало им участие в проекте по повышению производительности труда. У гостей было немало вопросов, и ответы были полезны: несмотря на то что компании разные по профилю, у них есть схожие принципы работы.

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Отметим, образцовыми предприятиями для изучения опыта реализации федпроекта «Производительность труда» в Рязанской области также являются НПП «Тепловодохран», «Фибратек» и ТТМ Центр. Сотрудники РЦК будут регулярно организовывать экскурсии на их производственные площадки, чтобы участники могли увидеть, каких результатов можно добиться без дополнительных финансовых затрат

Образцовое предприятие Рязанской области поделилось опытом бережливого производства Производственные цеха «Световых Технологий» посетили представители «Рэдвент инжиниринг» ― производителя вентиляционных воздухораспределителей из алюминия и стали.
Образцовое предприятие Рязанской области поделилось опытом бережливого производства Производственные цеха «Световых Технологий» посетили представители «Рэдвент инжиниринг» ― производителя вентиляционных воздухораспределителей из алюминия и стали.
Образцовое предприятие Рязанской области поделилось опытом бережливого производства Производственные цеха «Световых Технологий» посетили представители «Рэдвент инжиниринг» ― производителя вентиляционных воздухораспределителей из алюминия и стали.
Образцовое предприятие Рязанской области поделилось опытом бережливого производства Производственные цеха «Световых Технологий» посетили представители «Рэдвент инжиниринг» ― производителя вентиляционных воздухораспределителей из алюминия и стали.

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