Образ жизни человека и здоровье

Вести здоровый образ жизни в современном мире — это большой труд. Но каждый взрослый человек понимает, что здоровье изменится в лучшую сторону, если соблюдать правила здорового образа жизни.

Здоровье определяется взаимодействием большого числа факторов: социальных и биологических, внешних и внутренних, материальных и духовных, которые сложно совместить друг с другом. Но главным условием сохранения здоровья, бесспорно, является соблюдение правил. При этом полноценно высыпаться и нормально питаться недостаточно. Хотя про здоровый образ жизни написано много общих рекомендаций, адаптировать все это нужно индивидуально. Путь к здоровому образу жизни будет не прост. Чтобы добиться результата, придется приложить максимум усилий в плане самовоспитания и самоконтроля, соблюдая основные принципы. Учитывая возраст и возможности постепенно и уверенно следовать намеченной цели, то есть быть здоровым.

В связи с этим здоровый образ жизни — это не что иное, как разумная организация жизнедеятельности человека на базе ключевых форм поведения. Следовательно, формирование здоровья — проблема каждого человека. Его следует начинать с воспитания мотивации на здоровье и здоровый образа жизни.

Немаловажной составляющей здоровья является иммунитет. Способность организма защищаться от негативного воздействия окружающей среды. Иммунную систему организма необходимо поддерживать ежедневно, соблюдая правила здорового образа жизни. Сюда входит здоровое питание, регулярная физкультура, закаливание, отсутствие вредных привычек, гигиенические требования, соблюдение режима дня, отсутствие раздражителей, хорошее настроение, любовь и забота близких людей и многое другое.

ЗОЖ – это полезная привычка, на формирование которой в среднем уходит 3-4 недели. Когда привычка сформирована, все пойдет само собой.

Хотите стать здоровыми — ведите здоровый образ жизни! Берегите себя!

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Васильевна Евстигнеева