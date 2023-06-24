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Обращение Путина: основные заявления президента 24 июня

7info7

24 июня а связи с ситуацией, которая разворачивается вокруг заявлений и призывов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с официальным обращением к россиянам выступил президент России Владимир Путин.

7info публикует основные заявления главы государства:

– Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа.

– Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада. Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа.

— Попытка расколоть общество — удар ножом в спину.

– Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России.

– Бойцы «Вагнера», которые сражаются в спецоперации, — герои. Их имя и славу предали те, кто организовал мятеж.

– ВС РФ получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

– Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия, они будут жесткими.

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В ближайшее время будет обращение президента Путина

По всей видимости, обращение будет связано с ситуацией, которая разворачивается на фоне заявлений и призывов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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